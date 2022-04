ARENDAL: Arendals Bryggeri satser mot Kristiansand når Christianssands Bryggeri legges ned. Tre personer fra CB er nå ansatt i et forsøk på at arendalsøl skal få innpass i fylkeshovedstadens ølkraner.

Det skriver Agderposten.

– På sikt vil det være helt naturlig for oss å forsøke å ta posisjonen som lokalbryggeri også der borte. Nå blir vi det eneste gjenværende bryggeriet av en viss størrelse her i sør. Hansa legger ned, og vi har fått med oss at det har blitt en del støy. Det er ikke alle kundene der borte som synes nedleggelsen er spesielt hyggelig, sier daglig leder Torstein Paulsen til Agderposten.

Reaksjoner

I starten av mars ble det kjent at styret i Hansa Borg Bryggerier har bestemt seg for å legge ned Christianssands Bryggeri i løpet av 10 til 18 måneder.

Det har ført til reaksjoner både blant ansatte i CB, politikere i Kristiansand og i restaurantbransjen.

Nå ønsker Arendals Bryggeri å utnytte situasjonen med sitt øl «1839»:

– Vi ønsker å vokse, og da kan det være fint å forsøke seg litt andre steder, sier Torstein Paulsen.

Dette er ølet som Arendal Bryggeri ønsker skal innta utestedene i Kristiansand. Foto: Arkiv

Kontaktet av flere

– Vi håper utestedene (i Kristiansand, red.anm.) oppfatter oss som lokale. Det er allerede flere som har kontaktet oss for å høre hva vi planlegger, men noen «walk in the park» blir det ikke å komme seg inn der. Markedet er beintøft, og vi er ydmyke, sier Paulsen til Agderposten.

Mannen som skal gjøre Arendals Bryggeris øl godt kjent i Kristiansand er Erik Halvorsen som i mange år har vært salgsansvarlig for byens uteliv hos Christianssands Bryggeri. Bryggeriet på Stoa har også ansatt CBs bryggerimester Nils Heggland.

I dag er hovedmarkedet til ølet 1839 primært Arendal, Tvedestrand og Risør. Arendals Bryggeri planlegger oppstart av ølsalg i Kristiansand allerede neste år.

– Vi ser for oss at vi starter med avtaler på sensommeren, og neste år har vi nok de første stedene på plass. Det må absolutt være målsettingen. Forhåpentligvis får vi til noen enkeltarrangementer i forkant også, sier Paulsen.