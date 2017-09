OSLO/KRISTIANSAND: Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

– Rask bedring

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer augusttallene med at arbeidsmarkedet er i rask bedring.

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017, fortsetter, sier Hauglie.

Det har vært en nedgang i antallet ledige også i Vest-Agder i august. Det er nå 2987 personer som er helt ledige. Det utgjør 3,2 prosent ledighet, og er en nedgang på 118 personer fra juli 2017.

16 nedgang på ett år

– Sammenliknet med for ett år siden har det vært en nedgang på 16 prosent i ledigheten. Omregnet i personer betyr det 553 færre ledige nå enn på samme tid i 2016. Det betyr at det skjer noe positivt med arbeidsmarkedet, sier avdelingsdirektør i Vest-Agder, Per Lund.

Ledigheten i Vest-Agder er fortsatt 0,5 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Fylket med høyest ledighet er Rogaland med 3,8 prosent ledighet. Aust-Agder har 3,3 prosent ledighet.

Kjartan Bjelland

Blant de 118 personene som ikke lenger er arbeidsledige i Vest-Agder, var 30 personer langtidsledige.

– NAV har et høyt fokus på de som er langtidsledige. Derfor er det hyggelig å se at så mange av dem har gått ut av ledighetsstatistikken, forteller Lund.

Fakta om arbeidsledighet:

AKU-ledigheten er antall arbeidsledige basert på Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Det kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.

Nav-ledigheten er antall registrerte arbeidsledige hos Nav. Den omfatter alle som søker inntektsgivende arbeid og har meldt seg som arbeidssøker eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten, fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav.

Kilder: Nav og SSB