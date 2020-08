Ny nedbe­manning i NOV – 350 kan miste jobben

National Oilwell Varco Norway AS sier opp inntil 350 ansatte.

Det er duket for ny runde med nedbemanning i NOV. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: National Oilwell Varco Norway AS har besluttet at det skal gjennomføres en ny nedbemanning i selskapet.

Det opplyser selskapet i en pressemelding mandag formiddag.

– Dette er en konsekvens av markedssituasjonen. Det signeres lite av nye kontrakter for tiden, og det kan fort bli verre før det blir bedre, sier administrerende direktør Rune Johnsen til Fædrelandsvennen.

Konsekvens av korona

Inntil 350 medarbeidere står i fare for å miste jobben, ifølge pressemeldingen hvor det står følgende:

«Bakgrunnen for nedbemanningen er den vedvarende utfordrende markedssituasjonen i vår bransje, med fortsatt lav investeringsaktivitet som følge av tilbudsoverskudd og lav oljepris; en konsekvens av lav etterspørsel grunnet dagens situasjon rundt Covid-19.

Dette har ført til lavere ordreinngang og aktivitet, og vi ser få umiddelbare tegn til at markedet vil endre seg.»

National Oilwell Varco Norway AS har hovedkontor på Dvergsnes i Kristiansand, og det her også her størsteparten av de norsk ansatte i NOV-konsernet har sin arbeidsplass.

National Oilwell Varco Norway AS har sitt hovedkontor på Dvergsnes, nede til høyre i bildet. Like ved ligger MHWirths lokaler (gule bygninger). Foto: Kjartan Bjelland

Beklager overfor de ansatte

NOV har vært gjennom en rekke kuttrunder de siste årene etter at de på tampen av 2014 hadde hele 5144 ansatte og innleide medarbeidere i Norge. Så slo oljekrisa inn på Sørlandet, og ved starten av 2020 var det 1600 fast ansatte og 50 innleide igjen.

Nå ligger det an til at flere hundre nye ansatte vil miste jobbene sine.

«Ledelsen i selskapet beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor våre ansatte.»

