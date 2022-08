Det siste året har prisene i Norge totalt sett økt med 6,8 prosent, viser de ferske tallene fra SSB for juli. Den stadig økende inflasjonen er på det høyeste siden 1988.

Enkelte varer har samtidig gjort mye kraftigere prishopp enn andre fra juli 2021 til juli 2022.

Drivstoff skiller seg spesielt ut.

Samlet sett økte drivstoffprisene 47,4 prosent. Dieselprisene har hoppet et hakk mer enn bensinprisene det siste året. Diesel hadde en prisvekst på 53,6 prosent, mens bensinprisene økte med 46,1 prosent.

Kaffe, ketchup, mel og fryst fisk

Matprisene er noe av det som bidrar tydelig til den sterke prisveksten.

Prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte med 10,4 prosent det siste året, og samtidig var prishoppet fra juni til juli i år historisk høyt for mat fra en måned til en annen. Det henger blant annet sammen med at dagligvareleverandørene justerer prisene sine 1. juli.

Bak det tallet skjuler det seg enda kraftigere prishopp på flere ulike matvarer på et år.

Mel har blitt 21 prosent dyrere.

Prisen på kornprodukter generelt stiger 18 prosent, og i tillegg til mel har blant annet pasta og couscous en kraftig prisstigning på 20,4 prosent.

Fisk har også hoppet solid i pris, særlig da med en oppgang på 20,9 prosent for prisene på fryst fisk. Fersk fisk hadde samtidig en prisoppgang på 15,9 prosent. Kjøttprisene har ikke gått like mye opp som på fisk, men prisen på svinekjøtt er likevel opp så mye som 17,7 prosent.

– Økte kostnader i alle ledd i verdikjeden, gjennom økte priser på råvarer, gjødsel, transport og energi, bidrar til oppgang i prisene vi møter i matbutikken. Også internasjonale forhold, som krigen i Ukraina, tørke og reduserte avlinger påvirker den samlede varetilgangen og bidrar til stigende priser, sier Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Blant meieriproduktene er det smør, med en prisstigning på 17,4 prosent, og fløte, med en prisstigning på 15,6 prosent, som skiller seg mest ut i toppen.

Ketchup og sennep har en av de kraftigste oppgangen blant matvarer, med en prisvekst på hele 24,2 prosent.

Kaffe følger like bak med en prisvekst på 24,1 prosent. For de som liker litt søtere varm drikke er det ikke så mye bedre. Kakao og sjokoladepulver har blitt 19,1 prosent dyrere på et år.

Hermetisk frukt har hatt det kraftigste prishoppet på 27,7 prosent, mens fryst frukt følger tett på med en oppgang på 24,4 prosent. Matoljer utenom olivenolje gjør også et av de største prishoppene på 26,4 prosent.

Sjeføkonom Kjersti Haugland sier DNB Markets på forhånd hadde forventet en prisvekst på matvarer på rundt 5 prosent – noe hun karakteriserer som “en uvanlig høy prisvekst”.

– Nå ser vi at matvareprisene øker enda kraftigere enn forventet. I tillegg er det flere varer og tjenester som øker uvanlig mye – som møbler og husholdningsartikler, sa hun til E24 tidligere onsdag.

Dyrere fly og ferie

Strømprisene har skutt i været i Sør-Norge, og ligget langt over det som har vært vanlig siden i fjor høst. Selv om prisene falt noe fra juni til juli, er strømprisene fremdeles opp 18 prosent målt mot juli i fjor.

Utenom dagligvare og energi har det blitt markant dyrere med ferie, etter to pandemipregede år i 2020 og 2021.

Prisen på flybilletter har økte med 26,2 prosent.

Overnatting har blitt 17 prosent dyrere, mens pakketurer har gått opp 12,6 prosent i pris.

Møbler og innredning er også blant de andre varene som gjør et solid hopp, med en prisvekst på 14,5 prosent.