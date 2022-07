– Man ønsker aldri å dra fordel av andres ulykke, og vi er alle del av samme bransje. Men selv om vi har hatt sterk booking fra starten, har det definitivt vært mer interesse, sier kommunikasjonsdirektør Philip Allport i Norse Atlantic til E24.

Pilotstreiken i SAS har siden mandag klokken 12.00 kastet ferieplanene for titusenvis av nordmenn om kull.

Kommunikasjonsdirektør Philip Allport, Norse Atlantic Airways. Foto: Norse Atlantic

Det har ført til dyrere alternativer og flere utsolgte avganger til populære feriedestinasjoner for selskaper som Norwegian og Flyr.

Det har også gitt økt pågang til flyselskaper som kan frakte nordmenn til andre knutepunkt eller feriemål utenlands.

Høyere priser

Norse Atlantic er intet unntak.

Selskapet startet opp mellom Oslo og New York 14. juni, og har i dag daglige avganger på ruten.

To dager etter startet Oslo-Ft. Lauderdale (Miami) og tirsdag denne uken var det oppstart mellom Oslo og Orlando, Florida, hjemby for blant annet familiedestinasjoner som Disneyworld og SeaWorld.

I august starter Norse å fly mellom Oslo og Los Angeles, samt fra Berlin og London.

Norse Atlantic har merket økt pågang etter SAS-streiken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Prisene på rutene er betydelig høyere enn da billettsalget åpnet i april.

Men, selskapet har ikke økt prisene for å utnytte situasjonen rundt SAS-streiken, presiserer kommunikasjonsdirektøren

– Ser du på avreise for de neste to ukene, er prisene høyere enn da vi åpnet opp for bestilling, men fortsatt lavere enn hos konkurrentene. Det skyldes dynamisk prising, og at når et nivå med billetter selges ut, hopper prisene til neste nivå, sier Allport til E24.

– Sterk sommersesong

Fredag morgen meldte Norse Atlantic at selskapets fly og ruter til og fra Oslo til New York og Ft. Lauderdale var 82 prosent fulle i snitt i de knappe to ukene siden oppstarten i juni.

Det vil si at flere enn åtte av ti seter var fulle.

Allport er godt fornøyd med utviklingen, som har fortsatt i ukene etter.

Det til tross for at Norse Atlantic første åpnet billettsalget i april, etter å ha skjøvet oppstarten to ganger i kjølvannet av coronapandemien.

– Det er en sterk sommersesong over hele linjen, sier Allport.

Åpner for Dubai

Fredag åpnet også Norse Atlantic billettbestillingen for de første rutene i vinterprogrammet, blant annet fra USA til Oslo og Berlin, mens det varsles samtidig ruter snarlig fra London og andre steder.

Nylig ble det kjent at Norse også har blitt tildelt avgangs- og landingstillatelser i Dublin og Dubai for vinterhalvåret.

Allport bekrefter opplysningene, men understreker at ingen beslutning vedrørende disse reisemålene er tatt.

– Det er viktigere å holde disse mulighetene åpne, i tilfellet markedet endrer seg, sier kommunikasjonsdirektøren.

Booker tidligere

Han erkjenner at Norse Atlantics vinterprogram kommer senere ut i markedet enn mange konkurrenter.

Til forskjell fra sommerprogrammet, der Norse ifølge Allport har dratt fordel av at mange reisende har ventet med å booke billetter tett opp til avreise i kjølvannet av coronapandemien, booker folk mer som normalt for vinteren.

Norse vil komme tidligere i markedet med programmene etter hvert som selskapet får mer innsikt og erfaring på hva som fungerer, forklarer Norse-toppen.

– Det tar tid, men vi kommer der, sier han.