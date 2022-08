Strømprisen i Sørvest-Norge kommer opp i 6,23 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet fredag, viser tall fra Nord Pool.

Det er ny rekord med god margin, og første gang snittprisen passerer seks kroner.

Strømmen blir dyrest på ettermiddagen, og mellom klokken 19–20, når prisen nesten er oppe i sju kroner kilowattimen.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Inkludert avgifter og nettleie havner døgnprisen på godt over åtte kroner kilowattimen i Sørvest-Norge. Strømstøtten, som også må trekkes fra, ligger an til å bli på over tre kroner kilowattimen for august her.

Fem rekorder på rad i øst og vest

I prisområdene Østlandet og Vestlandet klatrer også strømprisen til ny toppnotering, selv om prisen ligger et stykke under den i sørvest. Her kommer døgnprisen opp i 4,72 kroner kilowattimen.

Det er femte dag på rad med strømprisrekord for områdene som blant annet dekker Oslo og Bergen.

På det dyreste, mellom klokken 8 og 9, bikker strømprisen her akkurat over fem kroner kilowattimen.

Inkludert avgifter og nettleie havner døgnprisen på rundt 6,5 kroner kilowattimen i disse to områdene. Strømstøtten, som også må trekkes fra, ligger an til å bli på over to kroner kilowattimen for august her.

Nord- og Midt-Norge får fremdeles langt billigere enn de tre prisområdene i Sør-Norge.

I Nord-Norge hopper prisen litt til 10 øre kilowattimen i snitt fredag, etter å ha ligget på svært lave nivåer rundt ett øre kilowattimen i flere uker. Midt-Norge får omtrent samme prisnivå, men en døgnpris på 12 øre kilowattimen.

Dyr gass og lite vann

Høye gasspriser og energikrise i Europa er en viktig forklaring på hvorfor strømmen er rekorddyr i Sør-Norge.

Gassprisen har klatret videre i kjølvannet av krigen i Ukraina og reduserte gassleveranser fra Russland. Dyr gass bidrar til høy strømpris i Europa. Dette trekker igjen opp strømprisene i Sør-Norge, fordi de tre prisområdene her er koblet på det europeiske markedet gjennom utenlandsforbindelser.

Gjennom sommeren har gassprisen steget kraftig gjennom sommer, og tidligere torsdag passerte den 300 euro per megawattime.

Det er samtidig lite vann i magasinene Sør-Norge.

Fyllingsgraden i norske magasiner var på 68,9 prosent ved utgangen av forrige uke, viste onsdagens tall fra NVE. Det er i seg selv under normalen på denne tiden, men forskjell på fyllingsgraden ulike steder i landet er i tillegg stor.

Sørvest-Norge (NO2) har klart minst vann i magasinene med en fyllingsgrad på rundt 50 prosent, mens fyllingsgraden for Østlandet (NO1) er 68,5 prosent. Begge deler er det laveste de siste 20 årene for tilsvarende uke. Vestlandet (NO5) har også lavere fyllingsgraden enn normalt.

I Nord- og Midt-Norge er det derimot mer vann i magasinene enn normalt for dette tidspunktet.

– Ikke nok energi til alle

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Agder Energi-selskapet Entelios peker på de gassprisene som årsak til at strømprisene i Norge har satt enda flere rekorder de siste dagene.

– Når skal dette ta slutt?

– Det må du spørre de som setter gassprisen om. Økte gasspriser fører til dyrere gasskraft, og dette er en del av energimiksen i strømmarkedet inn mot vinteren. Norske strømpriser følger de tyske, særlig i denne situasjonen med lite vann i magasinene. Nå holder den norske vannbransjen igjen for å ikke eksportere for mye, sier Myhre til E24.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen?

– Russland har redusert sine gassleveranser til Europa, og det er ikke nok tid til å erstatte dette før vinteren. Da må man opp på priser der forbrukere begynner koble ut. Vi ser her hjemme at REC Solar har stengt ned, og nå kan dette potensielt skje med flere. Det er en kontrollert nedstengning av europeisk strøm- og gassforbruk som skjer nå, sier han.

– Vil vi se flere bedrifter stenge i Sørvest-Norge?

– Med dette prisnivået er vi helt i grenseland, og noen bedrifter vil nok vurdere å stenge ned etter hvert. Men det er sånn markedet skal fungere. Det er ikke nok energi til alle i Europa, sier Myhre.