Saken oppdateres.

Det kommer frem i selskapets årsrapport for 2023. Selskapet leverer ingen egen rapport for fjerde kvartal.

Selskapet sier at det tjente mindre i fjor enn året før, «hovedsakelig på grunn av betydelig lavere kraftpriser».

Statkraft foreslår et utbytte på 13 milliarder kroner til eieren staten for 2023. Det er ned fra utbyttet på 17,2 milliarder for 2022.

Dette er noen av Statkrafts nøkkeltall for 2023:

netto driftsinntekter var på 65,3 milliarder kroner i 2023, ned fra 75,3 milliarder året før

underliggende driftsresultat (ebit) falt til 41,4 milliarder kroner, fra 54,4 milliarder året før

resultat etter skatt falt til 26,1 milliarder kroner, fra 28,6 milliarder året før

Sjefen tjente 7,6 millioner

Statkraft opplyser at selskapets sjef Christian Rynning-Tønnesen tjente 7,58 millioner kroner i fjor, opp fra 7,08 millioner kroner ett år tidligere.

I oktober 2023 informerte Rynning-Tønnesen Statkraft-styret om at han ønsker å slutte som konsernsjef etter nesten 14 år.

«Styrets arbeid med å rekruttere ny konsernsjef går som planlagt», skriver selskapet.

– Nest beste årsresultat

– Statkraft leverte sitt nest beste årsresultat i 2023, da markedene fortsatte å stabilisere seg etter de ekstraordinære forholdene og rekordresultatet i 2022, sier Rynning-Tønnesen i en melding.

– Resultatene er sterkere enn historiske nivåer, og markedsaktivitetene fortsetter å vise gode resultater selv om volatiliteten og prisene er mye lavere. Vi ser tegn til at prisene stabiliserer seg på et nivå nærmere prisnivåene vi så før energikrisen.

Statkraft tok investeringsbeslutninger for 1.300 megawatt (MW) i nye prosjekter i fjor. Målet er å utvikle 2.500-3.000 MW fornybar energikapasitet årlig fra 2025, og 4.000 MW årlig fra 2030.

– Vi er på vei til å levere vår andel av den fornybare energien som verden trenger, med en stadig voksende portefølje av prosjekter og en organisasjon som er klar for utfordringen, sier Statkraft-sjefen.

Planlegger store investeringer

I januar la Statkraft frem planer om å investere opptil 67 milliarder kroner i oppgradering av norske vann- og vindkraftanlegg og nye vindparker på land.

I høst inngikk Statkraft avtale om å kjøpe det spanske selskapet Enerfin for rundt 21 milliarder kroner, med blant annet en del vindkraft på kjøpet.

Statkraft planlegger å selge Enerfins portefølje i Canada, USA, Colombia og Australia. Det inkluderer 1.247 megawatt (MW) vind- og solkraft i drift eller under bygging og en prosjektportefølje på 565 MW i Spania og Brasil.