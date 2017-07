Boligprisfall på 0,9 prosent i juni

– Boligmarkedet har de siste månedene vært gjennom et tydelig taktskift, der prisene på landsbasis preges av prisfallet i hovedstaden. Det er grunn til å forvente en svakere pristrend i boligmarkedet også i månedene som kommer, men også i år vil det være store regionale forskjeller, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Den sterkeste prisutviklingen i juni hadde Tromsø og Bodø, hvor prisene steg med 0,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 3,1 prosent. Kristiansand hadde til sammenligning et prisfall på «kun» 0,9 prosent.

Nedgang i hele Agder

I Vest-Agder utenom Kristiansand falt prisene med 1,3 prosent i juni, mens de i Aust-Agder falt med 1,2 prosent.

Den gjennomsnittlige liggetiden for boliger lå på 104 dager både for Aust-Agder og Vest-Agder utenom Kristiansand, mens den for Sørlandets hovedstad lå på 49 dager.

Det tok i gjennomsnitt 32 dager å selge en bolig i juni 2017, mot 30 dager i juni 2016. Av byene var det lavest salgstid i Moss med 14 dager og lengst salgstid i Sandnes med 62 dager.