Finanstilsynet kritiserer Nasdaq-børs i Einar Aas-saken

Ifølge Dagens Næringsliv har gjennomgangen blant annet vist at andre personer i tillegg til å være stedfortredere for ham også inngikk handler på Nasdaq Oslo gjennom Einar Aas' medlemskap.

– Finanstilsynet mener foretakets undersøkelser og oppfølging av dette forholdet har vært utilstrekkelig i lys av forholdets innvirkning på kravene til rapportering, markedsovervåking og etterlevelse av regelverk, fortsetter brevet fra tilsynet.

Einar Aas har i en årrekke levert svært sterke resultater som kraftmegler. Det har gjort ham til en av Norges rikeste menn, og en av dem med høyest inntekt, før han den 10. september i fjor tapte alt. Aas hadde 1,3 milliarder i interesser i kraftmarkedet, plassert i det som kan ligne et veddemål om hvordan prisene ville utvikle seg. I stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte.

Aas måtte selge unna eiendeler for flere hundre millioner kroner, men ble reddet fra å bli slått konkurs etter å ha fått til en avtale med Nasdaq.

Finansinspektionen i Sverige som har ansvaret for følge opp Nasdaq Clearing, som var den finansielle motparten til Einar Aas som var den finansielle motparten til Einar Aas i derivat-veddemålet, og den rapporten er ennå ikke klar, ifølge E24.