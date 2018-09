Skogen Lund går av som NHO-sjef – blir ny Schibsted-topp

Kristin Skogen Lund slutter som administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å bli ny konsernsjef i Schibsted Group.

Gjennom seks år i sjefsstolen i den mektige arbeidsgiverforeningen har hun blant annet ledet NHOs forhandlingsdelegasjon i lønnsoppgjørene, der LO har vært motpart. LO-lederen roser Skogen Lund for arbeidet hun har gjort.

– Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplasser, sier LO-lederen til NTB.

Også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) trekker fram samarbeidet om arbeidspolitikken.

– Hun er kunnskapsrik og konstruktiv og har bidratt med mye. Kristin har således vært viktig for trepartssamarbeidet og vil uten tvil bli savnet. Kristin har også jobbet utrettelig for økt likestilling i arbeidslivet, og vært en forkjemper for å få flere kvinner inn i mannsdominerte yrker, sier Hauglie til NTB.

– Vemodig

Leder i Stortingets arbeidskomité, Erlend Wiborg (Frp), mener Kristin Skogen Lund har modernisert norsk arbeidsliv.

– Hun har vært tydelig, nytenkende og til å stole på. Hennes tydelighet har vært viktig for trepartssamarbeidet i arbeidslivet, sier Wiborg til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener den avtroppende NHO-lederen har vært en tydelig og markert stemme for norsk næringsliv og NHO.

– Skogen Lund har vist mot ved å slå ring om viktige velferdsreformer som pappapermen, fordi slike ordninger både er bra for familien og for bedriftene. Hun har vist en økende forståelse for betydningen av at arbeidslivets parter tar ansvar og trekkes med i utviklingen av gode løsninger for landet. Partenes medvirkning er en bærebjelke i den norske modellen, sier Støre til NTB.

Schibsted deler opp

Ansettelsen av Skogen Lund som ny toppsjef i Schibsted skjer samtidig som mediekonsernet foretar en omorganisering av virksomheten og deles opp i to, der et nytt internasjonalt selskap – foreløpig kalt MPI – skal konsentrere seg om internasjonale rubrikkannonser. Dette selskapet skal ledes av nåværende konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– Jeg er veldig glad for å kunne ønske Kristin Skogen Lund velkommen som Schibsteds nye konserndirektør. Jeg er overbevist om at hun er den rette lederen for den nye fasen som Schibsted nå går inn i, sier Schibsteds styreformann Ole Jacob Sunde.

Skogen Lund skal lede Schibsted ASA, som skal konsentrere seg om virksomheten i Norge, Sverige og Finland, inkludert rubrikkannonsevirksomheten i finn.no, blocket.se og tori.fi.

Tilbake til Schibsted

For Skogen Lund er ikke helt ukjent med mediebransjen og Schibsted-konsernet.

– Det blir vemodig å slutte i NHO etter seks helt fantastisk spennende og meningsfylte år, men jeg gleder meg samtidig stort til å begynne i Schibsted – et spennende selskap som jeg kjenner godt etter mange år i ulike stillinger der fra 1998 til 2010, sier Skogen Lund i en pressemelding.

Skogen Lund tiltrådte som administrerende direktør i NHO i november 2012. Hun kom da fra stillingen som konserndirektør i Telenor. Hun var også NHOs president fra 2010 og fram til hun tiltrådte som administrerende direktør. Kristin Skogen Lund vil stå til disposisjon for NHO fram til 1. desember. Ole Erik Almlid, som fungerer som administrerende direktør mens Skogen Lund i høst går på Forsvarets høgskole, vil fortsette som fungerende NHO-sjef inntil ny leder er på plass.