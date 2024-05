Til tross for at inntektene økte, ble det et kraftig resultatfall for Olav Thon Gruppen i 2023. Det kommer frem i konsernets årsrapport for fjoråret, som ble publisert tirsdag.

Konsernet eier og forvalter kjøpesentre i Norge og Sverige, står bak hotellkjeden Thon Hotels og eier og leier ut en rekke næringseiendommer.

Resultatet før skatt endte på minus 4,3 milliarder kroner. Dermed er resultatet for 2022, et overskudd på 4,3 milliarder kroner, snudd fullstendig på hodet.

Konsernet forklarer den dramatiske endringen fra 2022 med en verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter på minus 8,3 milliarder kroner.

Nedgangen forklares med at avkastningskravet ved verdivurdering av eiendomsporteføljen i 2023 økte fra 4,9 til 5,7 prosent.

Inntektene i 2023 endte på 13,6 milliarder kroner, en økning på 12 prosent sammenlignet med året før.

Dersom man ser på resultatet før skatt, verdiendring/avskrivninger og valuta, kom det på 4,3 milliarder kroner, en økning på 11 prosent fra 2022.

– Den operative resultatutviklingen var god i de fleste av Olav Thon Gruppens virksomheter, og til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en vesentlig økning i det operative årsresultatet, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre i en pressemelding.

Svak utvikling for næringseiendom

Utviklingen i markedet for næringseiendom i 2023 beskrives som svakt. Det trekkes frem at de kraftige renteøkningene førte til lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt.

«Dette bidro til økt avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge», skriver Olav Thon Gruppen i pressemeldingen.

I 2023 investerte Thon-konsernet rundt 3,7 milliarder kroner i virksomheten, hvorav halvparten knytter seg til kjøp av nye eiendommer. Det ble nylig kjent at konsernet har bladd opp 1,5 milliarder kroner for Diagonale-eiendommen i Bjørvika og dermed blir eneeier.

Økt butikkomsetning på kjøpesentrene

Kjøpesentrene som er en del av konsernet, hadde i 2023 en samlet butikkomsetning på rett under 79,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på cirka 7 prosent i forhold til året før.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene har i 2023 vist god utvikling til tross for de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige, sier Sperre.

Olav Thon Gruppen har i dag 88 kjøpesentre i eie og forvaltning i Norge og Sverige.

I pressemeldingen skriver konsernet at Thon Hotels hadde en resultatfremgang også i 2023.

Hotell- og restaurantområdet hadde driftsinntekter på drøyt 5 milliarder kroner i 2023, opp fra 4,3 milliarder året før.

Ved utgangen av 2023 hadde Thon Hotels 14.057 rom fordelt på 94 hoteller i Norge og utlandet.