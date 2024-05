Etter et blytungt 2022, faktisk Hennig-Olsen Is’ dårligste resultat noensinne, var selskapet tilbake i pluss i fjor.

Men bare så vidt. Overskuddet kom på rundt fem millioner kroner, forteller toppsjef og medeier Paal Hennig-Olsen.

Det er langt opp til mer normal lønnsomhet. Siden 2010 har sørlandsbedriften tjent 37,5 millioner kroner i snitt i året.

– Vi burde ligge på rundt 40 millioner kroner, hvis ikke får vi ikke investert det vi skal, sier Hennig-Olsen.

Valutasmell

2023-resultatet var preget av noen etterdønninger etter de tekniske problemene selskapet opplevde året før. I tillegg gikk «alt» opp i kost, forteller Hennig-Olsen.

– Jeg har aldri sett så høye sukkerpriser som i fjor.

Bortsett fra råvarer som melk, fløte og utvalgte ingredienser, importer Hennig-Olsen det meste til isproduksjonen i Kristiansand. Derfor merker selskapet kraftig hvordan kronekursen utvikler seg. Valutaen har svekket seg stort mot euro og dollar.

– Den har virkelig påvirket. I 2023 var valutaeffekten på bunnlinjen nesten på 40 millioner kroner.

Supersvak

Spørsmålet om hvorfor kronen stadig svekker seg, er mange økonomer åpne om at de ikke har et fullgodt svar på. Hennig-Olsen har liten tro på at situasjonen kommer til å bedre seg.

– Den norske kronen kommer aldri til å bli sterk. Da skal de virkelig finne på noe.

– Hvorfor tror du det?

– Hva skal vi gjøre for å komme dit? Vi øker rentene, men det skjer ikke noe. Valutaen er jo bare supersvak. Jeg tror tilliten til norsk økonomi... Det er en liten økonomi som er veldig råvare- og oljeavhengig. Så jeg tror at hvis du er investor, så velger du heller en valuta i en sikrere økonomi.

I 2022 tapte Hennig-Olsen Is rekordmye, 38 millioner kroner. I fjor var bedriften tilbake i pluss. Nå håper hele familieselskapet på sol, for da øker salget. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

Å lytte til fageksperter har iskremsjefen i alle fall sluttet med.

– Jeg var i møte med en banksjef for rundt tre år siden. Kronen skulle styrke seg veldig, var beskjeden. Men så skjedde jo ikke det overhodet.

Halmstrå

Hennig-Olsen bruker ikke lenger noe energi på å forholde seg til kronekursen.

– Vi forholder oss bare til de valutakursene som er. Det er ikke noe vi skal spekulere i om skal opp eller ned. Vi må bare ta høyde for det som skjer i dag og i morgen.

Samtidig som svakere kronekurs gjør innkjøp fra utlandet dyrere, er det et halmstrå oppi det hele, fremholder han.

– Hvis du ser på vår bransje, og da tenker jeg på matvarebransjen som produserer til det norske markedet, så er jo en svak krone en beskyttelse mot import og dermed en beskyttelse mot nye utenlandske aktører.

– Så hvis det over tid blir lønnsomt å produsere i Norge, fordi vi har en slik valutaforskjell, så er jo det litt positivt.

Etter kostnadssjokket i fjor, er ting mer under kontroll nå, sier 70-åringen.

– Nå går det rett vei. Og hvis jeg bare får noen flere uker med sol, så skal vi bli veldig fornøyde.

