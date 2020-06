Han blir ny direktør for GOT-konsernet

Peter Thyssen (49) går inn som administrerende direktør for Global Ocean Technology-konsernet, hvor jobben har vært midlertidig besatt siden mars.

KRISTIANSAND/LINDESNES: – Peter Thyssen ble leid inn som konsulent fra mars i år, for å jobbe med et forbedringsprosjekt hvor han særlig konsentrerte seg om rapporteringsrutiner. Han gjorde en god jobb. At Leif Hübert kjente ham fra tiden i Norsk Stål, var også medvirkende. Så nå er han ansatt som administrerende direktør, sier Jan Sigurd Spilling Vigmostad.

Vigmostad er investeringsdirektør hos Glastad Holding i Farsund, og samtidig holdingselskap-styreleder i konsernet Global Ocean Technology AS i Mandal og Kristiansand. Der, etter at Tor Henning Ramfjord sluttet helt i begynnelsen av mars, har toppsjefjobben vært besatt på innleidbasis av Bjørn Tore Johannessen fra konsulentselskapet Karabin i Stavanger.

Men nå har altså Peter Thyssen (49) tatt over på permanent basis.

Styreleder Vigmostad ber om at han selv må kunne stå for kommunikasjonen utad i den sammenheng, inntil Thyssen er blitt litt mer varm i stolen.

I 2009, da Peter Thyssen avanserte fra salgssjef til administrerende direktør for Mandals AS, beskrev han sin bakgrunn slik:

«Oppvokst i en liten by i nærheten av Legoland (...) Jeg hadde tatt siviløkonomutdanning ved Handelshøjskolen i København og jobbet i mange år i økonomifunksjoner i SAS i Danmark og Sverige. Blant konsernkollegene var Mona fra Søm i Kristiansand. Så da ble det å søke seg til Sørlandet. Først var jeg ved Hunsfos fra 1996, sist som markedsdirektør. I 2002 traff jeg tilfeldigvis min gamle SAS-sjef på flyplassen i Istanbul. «Vil du ha jobb i Wien?» spurte han. Jeg diskuterte det med familien – vi har tre barn som nå er 17, 12 og ni – og sa så «ja takk.» Det ble tre år, som vi hadde planlagt på forhånd. Da vi reiste tilbake til Norge høsten 2005, fikk jeg den ledige stillingen som salgssjef hos Mandals. (...)»

Siden har han vært innom Viking Heat Engines en kort periode og vært administrerende direktør i NEG (som opprinnelig står for Norsk Energigjenvinning, red.anm.) og i Norsk Stål.

Norsk Stål eies som kjent av Leif Hübert, som sammen med Glastad Holding er dominerende eiere i Global Ocean Technology-konsernet.

– Hvordan går det så med GOT, Vigmostad?

– Det er tøffe tider med korona og vi jobber knallhardt. Reiserestriksjonene har skapt problemer på flere måter; vi har slitt med å kunne sende servicefolk ut på oppdrag, og en del polske aluminium-sveisere har sittet fast i hjemlandet. Men nå tar det seg opp igjen for service, og markedet er godt for GOT Skogsøy, som bygger fiskebåter i aluminium. Utfordringen er å få til en best mulig ressursinnsats, svarer Jan Sigurd Spilling Vigmostad.

Han legger til at den svake, norske krona også er en utfordring, i og med at brorparten av materialene til produksjonen kjøpes fra andre land.

– Hvordan gikk det i 2019?

– Å, det ble ikke noe godt år. Men vi foretrekker ikke å gå ut med tall før regnskapet sendes til Brønnøysund.

Les også:

Torsdag: rigghavna klar. Fredag: første rigg inn.

Sikret kontrakter til nær 100 millioner. Nå er ordrereserven doblet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn