Dette arkivbildet er av Skjerka kraftstasjon i Åseral. Det er så gammelt at logoen på veggen ganske sikkert er endret fra VAE til Agder Energi, men det illustrerer også et viktig poeng: Mange av elkraftinstallasjonene er så gamle at de kunne ha godt av rehabilitering. Langt på vei hindres det av dagens skatteregime. Foto: Lars Hoen (arkiv)