Historisk økning i oljeprisen etter angrep i Saudi-Arabia

Prisen på nordsjøolje steg nesten 12 dollar til 71,95 dollar fatet de første sekundene etter at oljehandelen begynte etter helgen natt til mandag norsk tid.

Økningen i futures-prisen på nordsjøolje av brent-kvalitet tilsvarte nesten 20 prosent. Målt i dollar var dette den største prisøkningen i løpet av én dag siden handelen med denne typen oljekontrakter begynte i 1988, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Prisøkningen skyldtes forstyrrelser i oljemarkedet som også hører hjemme i historiebøkene.

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, tvang landet til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon.

Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Store svingninger

5,7 millioner fat olje tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen. Situasjonen overgår både bortfallet av olje under den islamske revolusjonen i Iran i 1979 og under USAs invasjon av Kuwait i 1990.

Oljeprisen gikk litt ned igjen etter den første kraftige økningen natt til mandag. Etter store svingninger lå prisen på nordsjøolje på 65 dollar fatet ved 10.15-tiden norsk tid.

En kraftig prisøkning var ventet etter droneangrepene mot et oljefelt og et prosesseringsanlegg som tilhører Saudi-Arabias statlige oljeselskap Saudi Aramco. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verden.

Ingen personer skal ha blitt drept, men angrepene utløste eksplosjoner og store branner. Hvor lang tid det vil ta å få produksjonen tilbake til normalt nivå, er uklart.

USA anklager Iran

Houthi-opprørerne i Jemen har sagt at det var de som utførte droneangrepene. Houthiene har i Jemen ligget i krig mot en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia siden 2015.

USAs utenriksminister Mike Pompeo stoler ikke på Houthienes uttalelse og mener i stedet det var Iran som sto bak oljeangrepene.

På Twitter skriver president Donald Trump at USA vet hvem som trolig er den skyldige. Han skriver «we are locked and loaded» og antyder dermed at USA er klar for et eventuelt gjengjeldelsesangrep.

Regjeringen i Iran har avvist de amerikanske anklagene. En talsmann for det iranske utenriksdepartementet har kalt anklagene «uforståelige og meningsløse».

I et forsøk på å stabilisere oljemarkedet har både Trump og regjeringen i Saudi-Arabia sagt at de vil hente olje fra sine lagre for å øke tilbudet på markedet.