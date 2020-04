Offer for korona­krisen: Nibbler har lagt ned driften

«Nibbler», som de siste årene har levert mat på døra til sultne kristiansandere, har stanset driften. Det begrunnes med koronakrisen.

Nibbler har lagt ned driften. Her en av deres biler fotografert i Kongens gate i Kristiansand ved en tidligere anledning. Foto: Magnus Nødland Skogedal

KRISTIANSAND: Fredag har Nibbler lagt ut følgende melding på sin egen hjemmeside.

«Kjære lojale kunder. Den pågående COVID-19-situasjonen har dessverre resultert i likviditetsproblemer som gjør at det ikke lenger er mulig å drive Nibbler.»

De avslutter slik:

«Vi setter stor pris på alle våre kunder som har støttet oss hele veien. Ta godt vare på hverandre i disse tider. Vennlig hilsen et takknemlig Nibbler-team!»

Christian Zachariasen og Kjetil Tversland var to av dem som etablerte Nibbler i 2016. Foto: Arkiv

Nibbler ble etablert i Kristiansand sommeren 2016 av Kjetil Tversland, Christian Zachariasen og Tomas Skøie.

I utgangspunktet var det en restaurantguide hvor sultne sørlendinger kunne bestille mat fra flere spisesteder i Kristiansand.

Året etter utvidet de konseptet til også å gjelde utkjøring av mat.

– Vi er i gang med en pilotfase på matlevering. Nibbler ble lansert for ett år siden, og både bedrifter og privatkunder har etterspurt muligheten for å levere på døra. Det vi har lansert er en kombinasjon mellom egne sjåfører og Agder Taxi, sa Kjetil Tversland til Krsby i mai 2017.

Denne meldingen er lagt ut på hjemmesiden til Nibbler. Foto: Skjermdump

Firmaet utvidet senere fra kun å ha tilbud i Kristiansand, til å drive også i Trondheim.

I 2018 hadde Nibbler sin første ukjøringsdag i Trondheim. NTRD AS var franchisetaker for konseptet i Trondheim, men det selskapet meldte konkursåpning i februar i år. Nå har Nibbler også stanset driften i Kristiansand.

Konseptutvikler Kjetil Tversland opplyser til Fædrelandsvennen at han har vært ute av selskapet i halvannet år og henviser til Narve Ellefsen, styreleder i NKRS AS, datterselskapet til Nibbler AS, for kommentarer. Ellefsen har så langt ikke svart på Fædrelandsvennens henvendelser.