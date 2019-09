– Han gir fullstendig blaffen i alle andre kreditorer

Nytt nederlag for mannen bak et konkursrammet eiendomsselskap. Først ble et annet aksjeselskap han eier, samt hans kone, dømt til å betale tilbake nesten 870.000 kroner til konkursboet. Nå er mannen dømt til personlig å betale ytterligere 794.000 kroner.