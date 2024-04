Lederen for Norpark, Lars Monsen sa Onepark ikke hadde innrettet seg etter bransjens interne regler hva gjelder fakturagebyrer. Derfor har foreningen besluttet å ekskludere selskapet fra den 12. april.

– Maksbeløpet vi besluttet i mai i fjor var på 49 kroner, sier Monsen.

– Med det vi vet i dag, er det kun Onepark som ikke har innrettet seg etter dette. Ekskludering er en konsekvens av å ikke følge bransjen.

I desember skrev E24 at Onepark krevde 60 kroner i fakturagebyr.

– Vil ligge på ti kroner pluss moms

Markedssjef i Onepark Mona Elisabeth Gladhus sier de tar utkastelsen til etterretning, og at temaet er «svært kompleks».

– I dette spesifikke tilfellet så mener vi at Norpark ikke hadde tilstrekkelig juridisk holdbarhet i sine føringer og Onepark har altså valgt å sikre solid juridisk forankring på eget initiativ, skriver Gladhus.

Hun skriver videre at Onepark innretter seg etter de føringer og anbefalinger som kommer fra deres juridiske rådgivere.

Nå skal selskapet endre i gebyret, ifølge markedssjefen.

– Alle våre anlegg i Norge skiltes nå om med oppdatert og korrekt juridisk informasjon, samt oppdatert informasjon på nettsider med videre.

– Fakturagebyr vil ligge på ti kroner pluss moms, skriver hun.

Onepark opplyser at endringen vil skje fortløpende per avdeling så fort nye skilt med oppdaterte opplysninger er på plass.

– Hvordan påvirker det dere at dere er kastet ut av bransjeforeningen?

– Det påvirker oss i den forstand at vi mener utestengelsen er tatt på feil grunnlag og forventer at Norpark tar en ny runde i forhold til beslutningen. Ellers har vi også et tett samarbeid med Virkes bransjeforening i forhold til korrekt juridisk innretning, så totalt sett står vi trygt i vår beslutning.

EKSKLUDERT: Onepark får ikke lenger være med i bransjeforeningen Norpark. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

6,4 kroner

Fakturagebyrer har vært gjenstand for mye kritikk fra forbrukere de siste årene. E24 og andre aviser har skrevet om parkeringsselskaper som har krevd 49 kroner og mer i fakturagebyrer for parkeringer som har vært langt billigere.

Når selskaper har truet med rettssak, har betalingspartneren trukket gebyret.

Finansavtaleloven sier at bedrifter ikke kan kreve mer i fakturagebyrer enn det koster å produsere og levere regningen. Ifølge en undersøkelse utført av Norges Bank i 2020 kostet det i snitt 6,4 kroner å utstede og sende en fysisk faktura.

– Bra at de innretter seg

– Det er veldig fint at de korrigerer og kommer på plass, sier Monsen i Nordpark om endringen fra Onepark.

– Skal de få lov til å bli med igjen i foreningen nå?

– Det er styret som avgjør hvem som får lov til å være med og ikke. Vi har et styremøte på mandag, så vi får se på det da. Uansett er det bra at de innretter seg, svarer Monsen.