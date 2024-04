Telekomkonsernet Telenor har tirsdag morgen lagt frem resultater for årets første kvartal:

Justert driftsresultat (ebitda før andre poster) var 8,51 milliarder kroner i kvartalet, mot 8,08 milliarder på samme tid i fjor

Resultat før skatt var 12,86 milliarder kroner, mot minus 50 millioner kroner

Omsetningen var 19,46 milliarder kroner, mot 19,19 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor

På forhånd ventet analytikere et justert driftsresultat på 8,53 milliarder kroner, av en omsetning på 19,69 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

– Første kvartal var nok et solid kvartal for Telenor, sier toppsjef Sigve Brekke i en uttalelse.

I kvartalsrapporten trekker selskapet frem at omsetningen økte i både Norden og Asia.

Selskapet venter fortsatt en lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter og middels ensifret organisk vekst i ebitda for Norden og for konsernet.

Finansdirektøren går av

Telenor-aksjen er ned over fire prosent det siste året.

Av analytikerne som dekker selskapet, har 14 en kjøpsanbefaling, 10 anbefaler hold, og to analytikere har en salgsanbefaling.

Nylig ble det kjent at finansdirektør Tone Bachke går av. Hun har avvist at avgangen er relatert til sjefsjobben. Kaspar Wold Kaarbø tar over som fungerende finansdirektør fra og med 8. mai.

I løpet av kvartalet inngikk Telenor et samarbeid om kunstig intelligens med Nvidia.

– Sammen skal vi jobbe på en rekke områder, og målet er å akselerere KI i Norden. Det betyr blant annet at KI skal integreres i alle aspekter av vår virksomhet, fra arbeidsplassen og verdikjeden til kundeopplevelsene. Alt som kan forbedres med KI, skal forbedres med KI, sier Brekke.