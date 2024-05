Oljefondet-sjef Nicolai Tangen har invitert Elon Musk til «den kuleste middagen i Europa».

Det reagerer Frode Alfheim på. Han er sjef for et stort LO-forbund med 80.000 medlemmer.

– Det vitner om en slett forståelse for samfunnet han er satt til å forvalte pengene for. Vi ber ham slutte å logre for fagforeningsknusere, sier Alfheim til E24.

Oljefondet er blant de største aksjonærene i Tesla.

Tesla-sjefen har gjentatte ganger kritisert fagorganisering. Elbilselskapet har ingen tariffavtaler med sine ansatte.

LO-toppen peker på at fagorganisering er en menneskerett.

– Hadde han sagt at han skal spise middag med Musk for å ta en alvorsprat om menneskerettigheter, hadde respekten min vært stor. Men måten dette blir servert på, aksepterer jeg ikke, sier Alfheim.

Tangen selv og Ferrari-toppsjef Benedetto Vigna skal stå bak grytene. De vil servere reinsdyr. Middagen skal de stelle i stand i forbindelse med neste års utgave av fondets investeringskonferanse.

Foreslår å invitere LO-Peggy

Alfheim leder det nye storforbundet IE&FLT, en sammenslåing av Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk.

I Norge har samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter skapt fundamentet for vår velstand, slår Alfheim fast.

– Hvis Tangen har glemt det, burde han heller invitere med seg LO-leder Peggy Følsvik til en middag med Musk enn å ta med seg Ferrari-sjefen.

I Sverige har mekanikere ved Tesla-verksteder streiket siden oktober i fjor. De krever tariffavtale. Musk har kalt streiken «galskap».

Et av Danmarks største pensjonsfond, PensionDanmark, kvittet seg i fjor med Tesla-aksjene.

– Heller enn å invitere Musk på guttekveld burde Oljefond-sjefen ta et oppgjør med selskaper som bryter våre grunnleggende verdier som samfunn. Såpass burde norske arbeidsfolk kunne forvente av selskaper som forvalter våre felles penger, sier forbundslederen.

– Verdens verste fagforeningsknusere

Oljefondet er så stort at hva det investerer eller ikke investerer i, er med å påvirke hvordan verden utvikler seg, påpeker Alfheim. Fondet utelukker investeringer i selskaper som «medvirker til eller selv er ansvarlig for særlig grove brudd på etiske normer».

– Derfor kan ikke norske arbeidsfolk akseptere at Oljefondet investerer våre skattepenger i verdens verste fagforeningsknusere, sier Alfheim.

Oljefondet er forelagt kritikken. Svaret kommer fra kommunikasjonssjef Line Aaltvedt.

– Vi tenker det er naturlig å invitere foredragsholdere til en middag når de først har tatt turen til Norge for å delta på konferansen. Dette har vi også gjort de to tidligere gangene vi har arrangert konferansen, skriver Aaltvedt i en e-post til E24.

Oljefondet hadde senest i mars et møte med styreleder i Tesla. I møtet tok fondet opp retten til fagorganisering og formidlet sine forventninger, opplyser Aaltvedt. Det er ukjent hva som kom ut av møtet.

– Det er det uavhengige Etikkrådet som har ansvar for å vurdere om fondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene, og gi anbefalinger om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank, skriver Aaltvedt.

Etikkrådet vil ikke uttale seg om enkeltselskaper, sier rådets leder Svein Richard Brandtzæg.

– Brudd på organisasjonsfriheten har inngått i vurderingen av flere selskaper som ett av flere brudd på arbeidstagerrettigheter, men har så langt ikke alene vært grunnlag for å utelukke et selskap, sier Brandtzæg i en uttalelse sendt til E24.

Tesla har ikke svart på E24s henvendelse om saken.

Tangen spurte nylig Musk om fagforeninger, da Tesla-sjefen gjestet Oljefondets podkast «In Good Company». Han har senere innrømmet at han ikke fikk noe godt svar.

Teslas Norge-sjef Axel Tangen sa før jul at selskapets ansatte i Norge står fritt til å velge om de vil organisere seg eller ikke. Det vil ikke få konsekvenser for deres arbeidsforhold, opplyste han.

Ingen Tesla-forbud i forbundet

– Mange nordmenn eier Teslaer, slik Musk nylig påpekte. Er det Tesla-forbud i forbundet nå?

– Nei. Det er garantert mange av våre ansatte som kjører Tesla. Jeg skal ikke begynne å diktere hvilke bilmerker folk kjører. Men jeg må si ifra når store bedriftseiere sier nei til tariffavtaler. Det hadde vært en bedre bil hvis ansatte i Tesla fikk lov til det, sier Alfheim.

– Hvilken bil eier du?

– En Opel Astra. Den er 100 prosent produsert i Tyskland. Der er oppslutningen høy rundt fagforeninger.

Alfheim er en Opel-mann fra gammelt av, ettersom dette var bilmerket vennene hans kjørte i hjembygda, opplyser han.