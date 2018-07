Én million dyrere å bo i eldre enebolig enn i ny leilighet

Over en 30-års-periode er det mer enn dobbelt så dyrt å bo i en eldre enebolig som i en ny leilighet. Konkret er det én million kroner dyrere. For et «småhus», typisk rekkehus, utgjør forskjellen rundt 500.000 kroner.