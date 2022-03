Regjeringen har pålagt Oljefondet å selge sine russiske aksjer, men Norges Bank opplyser i et brev til Finansdepartementet at det ikke er mulig å gjennomføre dette akkurat nå. Årsaken er en stengt Moskvabørs og sanksjoner mot Russland.

Oljefondet hadde ved nyttår aksjer i Russland til en verdi av 27,4 milliarder kroner. Etter Russlands invasjon av Ukraina ble fondet pålagt av regjeringen å selge disse aksjene.

Men Moskva-børsen stengte noen dager etter invasjonen, og har vært stengt siden. I tillegg har mange land innført en rekke sanksjoner mot Russland. Dermed blir dette vanskelig, opplyser fondet i et brev til Finansdepartementet tirsdag.

«Norges Bank vil i tråd med departementets beslutning selge alle fondets investeringer i Russland. Grunnet stengte markeder og omfattende sanksjoner er det ikke mulig å starte nedsalget nå», skriver Norges Bank.

Venter på normalt marked

I slutten av februar ba regjeringen forvalterne i Norges Bank om å lage en plan for hvordan fondet kunne selge seg ned i Russland, og fristen for å levere planen var i dag, 15. mars. I brevet som er publisert på Norges Bank Investment Managements hjemmesider påpeker banken at børsen i Moskva har vært stengt siden 28. februar, og at det er innført omfattende sanksjoner.

«Norges Bank vil komme tilbake til departementet med en anbefaling om opphevelse av frysen av våre investeringer i Russland når markedene fungerer mer normalt», skriver Norges Bank.

«Vi vil da også komme med nærmere anbefaling om gjennomføringen av nedsalget basert på gjeldende sanksjoner og fondets interesser for øvrig. Nedsalget vil måtte foregå over tid», skriver sentralbanken.

Norges Bank har oppgitt flere detaljer til Finansdepartementet i et vedlegg til brevet, men dette vedlegget er unntatt offentlighet.

Anslo verdien til 2,5 milliarder

Oljefondet anslo nylig verdien på de russiske aksjene til bare 2,5 milliarder kroner. Dette var basert på handel med aksjer som Sberbank og Gazprom i London, og anslag for resten av porteføljen.

Fondets leder Nicolai Tangen sa nylig til E24 at det er vanskelig å vite om fondet kan få solgt aksjene, eller om de må gis bort. I så fall må de ikke overlates til oligarker eller selskaper som står på sanksjonslistene, mente han. Tangen utelukket ikke at fondet kunne bli sittende på aksjene over tid.

– Det kan i verste fall skje, hvis det ikke blir noen omsetning av de aksjene, sa Tangen til E24 tidligere denne måneden.

Fondet baserer i utgangspunktet sine investeringer på et slags veikart kalt referanseindeksen, og dette er basert på indekser fra FTSE Russell. Indeksleverandøren har tatt Russland ut av alle sine indekser fra 7. mars, og russiske eiendeler var også ute fra fondets referanseindeks fra samme dato, ifølge Norges Bank.