Coronalettelser ga økt ølsalg for Heineken i årets første tre måneder. Samtidig varsler selskapet at krigen i Ukraina bidrar til høyere ølpriser fremover.

Bryggerigiganten la frem sine salgstall for første kvartal onsdag, som viste en solid vekst i ølsalget.

Heineken varsler samtidig at ølprisene nå kan bli skrudd opp.

Fremover venter selskapet mer makroøkonomisk usikkerhet og betydelig mer inflasjonspress, ifølge toppsjef Dolf van den Brink.

– Vi vil ta ytterligere grep, inkludert på pris, for å takle disse utfordringene, sier Heineken-sjefen i en oppdatering.

Bryggerikonsernet skriver at krigen i Ukraina har gitt mer usikkerhet for utsiktene til verdensøkonomien og for råvaremarkedene. Økte kostnader på det selskapet kjøper inn, forsyningsutfordringer og avgjørelsen om å trekke seg ut av Russland er faktorer som presser prisene opp, ifølge oppdateringen.

Ølsalget mest opp i Europa

Coronarestriksjonene har blitt lettet på og fjernet mange steder siden nyttår. Det har bidratt til økt ølsalg, særlig i Europa, melder selskapet.

Ølsalget økte totalt med 5,2 prosent i første kvartal, målt mot samme periode i fjor da pandemien gjorde seg mer gjeldende.

I Europa økte salget med 11,5 prosent, og i barer og restauranter på kontinentet var ølsalget nesten tredoblet. I resten av verden opplevde også Heineken salgsvekst.

Folk i Europa, som her i Amsterdam i påsken, har hatt færre coronarestriksjoner å forholde seg til i det siste. Foto: Ramon van Flymen / EPA

Bryggerigiganten står i tillegg til Heineken bak ølmerker som Sol, Amstel, Tiger og Birra Moretti.

Inntektene til selskapet endte på 6,99 milliarder euro i årets første kvartal, som tilsvarer 66,8 milliarder kroner. Det er en økning på over 35 prosent fra en omsetning på rundt 5,15 milliarder euro fra samme periode i fjor. Inntektsendringen var i tråd med selskapets forventninger.

Frykter prisvekst vil slå ut på ølsalg

Heineken-aksjen gjorde det bra etter oppdateringen, og endte opp over fem prosent på Amsterdam-børsen onsdag.

– Det viktigste å ta med seg, og grunnen til at markedet reagerer positivt, er gjenoppblomstringen av øldrikking i Europa etter restriksjonene vi så i fjor, sier analytiker Matt Britzman i Hargreaves Lansdown til Reuters.

Selv om lettelsene ga salgsvekst i starten av året, frykter Heineken at høyere priser generelt kan få konsekvenser for hvor mye øl folk kjøper fremover.

– Vi forventer at økende inflasjonspress vil påvirke husholdningenes disponible inntekt, og gi en påfølgende risiko for ølforbruket senere på året, skriver selskapet i oppdateringen.

Heineken justerer likevel ikke forventningene for 2022, som holdes på «stabil til beskjeden» forbedring av marginene i år.