Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 3,0 prosent mandag. Dermed er Børsen ned for året for første gang siden 15. mars.

Siden nyttår har Hovedindeksen falt 2,0 prosent.

Oljeprisen har falt utover dagen. Et fat nordsjøolje ligger på rett over 109 dollar i skrivende stund, etter en nedgang på over 3,5 prosent. Prisen ligger mer enn to dollar under nivåene fra da Børsen stengte fredag.

Ute i Europa var det også markant nedgang på flere av de viktigste børsene. Utviklingen kom etter til dels markant nedgang på børsene i Asia, der Nikkei-indeksen i Tokyo var ned 2,5 prosent.

PGS fortsetter oppturen

Seismikkselskapet PGS steg i løpet av dagen og var på et tidspunkt opp rundt 14 prosent mandag. Aksjen endte derimot med en oppgang på 2,7 prosent

PGS-aksjen var også blant de mest omsatte.

PGS har slitt med tung gjeld og svake markeder, men hentet i forrige uke inn 800 millioner kroner gjennom en emisjon med kun en liten rabatt. Siden den gang og frem til i dag har kursen steget rundt 55 prosent.

Kapitalinnhentingen krymper gjelden og fikk flere analytikere til å bli mer optimistiske til det pressede seismikkselskapets utsikter.

Mandag morgen ble det også klart at Petter Stordalen er inne på listen over de 50 største aksjonærene med to millioner aksjer gjennom Strawberry Capital.

Blant tungvekterne var Equinor med på å tynge børsen. Oljekjempen endte ned 4,5 prosent, og var som vanlig den mest omsatte aksjen.

Norsk Hydro bidro også til å trekke børsen ned, som den andre mest omsatte aksjen. Hydro-aksjen falt 4,0 prosent. Yara, Aker BP og DNB falt også.

Oppdrettsgiganten Salmar trakk samtidig i positiv retning, med en oppgang på 1,5 prosent.

Turbulent på Wall Street

På onsdag hevet USAs sentralbank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng for første gang på 22 år, til 0,75 prosent. Det kraftige rentegrepet var ventet, men børsene steg etter at sentralbanksjef Jerome Powell langt på vei avviste muligheten for en fremtidig trippel renteheving på 0,75 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen hadde onsdag sin beste dag siden mai 2020, med en oppgang på 2,99 prosent.

Deretter snudde markedet til dyp pessimisme torsdag. Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen ned hele 4,99 prosent, det verste tekfallet siden 2020.