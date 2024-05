Tesla kutter prisene på Model 3 og Model Y med inntil 60.500 kroner (se oversikt lenger ned), ifølge en melding fra selskapet onsdag.

Det saftige priskuttet kommer etter at den amerikanske elbilprodusenten så sent som i april satte ned prisene for Model 3 med 23.000 kroner.

– Får merke det

Marcusbil har siden 2016 jobbet spesifikt med brukte Tesla, som utgjør halvparten av i alt 5.000 solgte bruktbiler siden oppstarten i 2009.

Der i gården har man blitt vant med at den elektriske bilprodusenten setter opp og ned prisene.

Dagens prisendring vil likevel merkes, ifølge selskapet. De har per i dag 10–12 brukte Model 3 og Model Y for salg.

Bjørn Amundsen, daglig leder Marcusbil. Foto: Marcusbil

– De nyere brukte Teslaene får jo selvfølgelig merke det. Men for de eldre, rimeligere modellene er det ikke så merkbart i bruktmarkedet selv om Tesla justerer prisene, sier daglig leder Bjørn Amundsen i Marcusbil til E24.

– Bare begynnelsen

Han tror det saftige priskuttet onsdag vil bli etterfulgt av flere fremover for Tesla, men påpeker at de kan også bli satt opp.

Det har skjedd før.

Samtidig er det nok flere merker som lar seg skremme til prisduell, mener han.

– Dette er nok bare begynnelsen. Når de kinesiske elbilene virkelig treffer Europa neste år, da begynner nok den egentlige priskrigen, sier bruktbilforhandleren, og peker på BYD som en fremtredende aktør.

Han støttes av Jonathan Parr, medgründer og vekstsjef i den nettbaserte bruktbilforhandleren Rebil.

– Jeg er enig. Det er en knalltøff konkurranse fra Asia, og mange av de asiatiske produsentene prøver å få fotfeste i Europa. At det er pris som gjelder er helt tydelig, sier Parr til E24.

Daglig leder Jonathan Parr, Rebil. Foto: Rebil

Alt skal selges

Amundsen i Marcusbil tror ikke dagens priskutt fra Tesla er fremprovosert av de kinesiske elbilprodusentene.

– Vi ser at Tesla skal holde salget oppe på samme måte som de produserer. Alt de produserer skal selges og de bruker forskjellige strategier for å lykkes, sier Amundsen.

Han peker på at Tesla også tilbyr aggressive rentekampanjer i andre markeder, gjerne i kombinasjon med priskutt.

– Har makt

Det samme mener Parr i Rebil.

– Det er forventet. Tesla bruker muligheten til å endre pris på en måte som vi ikke har sett før. Dette gjør de for å utnytte produksjonskapasiteten sin, sier Parr.

Han legger til at Tesla har hatt litt tråere salg, og at elbilprodusenten flere ganger har justert prisene – både opp og ned – det siste året.

– Det påvirker andre sine priser. Tesla har makt i markedet. Det påvirker nybilprisen direkte, mens bruktmarkedet justerer seg litt inn, samtidig som at det er litt forskjell på hvor raskt de justeringene er, og hvor like og sammenlignbare bilene er, sier bruktbilforhandleren.

Asia-trussel

Tesla-sjef og hovedaksjonær Elon Musk har gjentatte ganger uttalt at den største trusselen for selskapets suksess, er kinesiske elbilprodusenter.

Tesla, som på rekordtid fikk bygget en gigantfabrikk i Shanghai, møter allerede massiv konkurranse i det kinesiske markedet av flere lokale produsenter.

Verdens største bilprodusent, BYD (Build Your Dream) har allerede også rukket å gjøre saftige innhugg på salgsstatistikken her til lands, og selskapets ambisjoner på verdensmarkedet er klare.

BYD varslet så sent som i januar å ville bygge en fabrikk i Ungarn, og kommer derfor innenfor EU, som unngår eventuelle tollbarrierer.

Elbiltrusselen fra Kina ble også nylig imøtegått i USA, der det ble innført 100 prosent toll på kinesiske biler, fra tidligere null.

– Svært frustrerte

Parr i Rebil tror konkurransen bare vil tilta i styrke.

– De beste i klassen produserer nå biler veldig effektivt og kan tilby attraktive priser er det nok ikke alle som har like fornøyd med. Jeg tror det er mange som er frustrerte over den aggressive prisingen som er nå, sier han.

– I hvilken grad vil de øvrige bilprodusentene måtte følge Teslas priskutt?

– De andre må følge etter. Da Tesla kuttet prisene massivt sist (januar 2023, journ.anm.) tok det litt tid, men alle måtte følge etter til slutt. Model Y er den mest solgte bilen i Norge, og Tesla det mest solgte merket, og de kommer til å ta større markedsandeler nå som bilen er enda rimeligere, sier Parr.

– Knalltøft

– Er dette «game over» for de tradisjonelle bilprodusentene?

– Nei, så negative skal vi ikke være, men det er en skikkelig utfordring, og spesielt fra januar i fjor har det vært utfordrende for mange, med et krevende makroøkonomisk bilde og sterk fokus på pris, sier bruktbilforhandleren, og fortsetter;

– At det er knalltøft for tiden på nybil er det ingen tvil om. Det begynner å ligne på et blodbad.