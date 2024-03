Saken oppdateres.

Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland holder pressekonferanse klokken 10.45. I invitasjonen står det at auksjonen er gjennomført.

Kort tid etter at auksjonen åpnet mandag morgen, bekreftet Energidepartementet overfor E24 at det var kommet bud.

Etter at tyske Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) og datterselskapet Norseman Wind trakk seg bare dager i forkant av auksjonen, var det fire potensielle budgivere med i prosessen:

Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

Equinor og RWE

Shell, Lyse og Eviny

Ventyr (belgiske Parkwind, som er eid av japanske Jara, og Ingka Group, som er Ikeas morselskap)

Det var i forkant av auksjonen knyttet usikkerhet til om noen av aktørene ville legge inn bud.

Brems og stans i prosjekter

Havvindmarkedet har i det siste vært presset av høy prisvekst, høye renter og begrensninger i leverandørkjedene, noe som særlig har rammet prosjekter i USA.

Aktører som Equinor, BP og Ørsted har bremset eller stanset prosjekter og tatt store nedskrivninger.

Storbritannia har økt taket på sine havvindgarantier i forkant av en kommende auksjon. Det skjer etter en auksjon i fjor hvor ingen leverte inn bud. Også New York i USA har tatt grep for å sikre økt lønnsomhet for utbyggere av havvind.

Havvindanlegget som skal bygges i området Sørlige Nordsjø II nær havgrensen mot Danmark er på 1.500 megawatt. Det kan gi en strømproduksjon på 6–7 terawattimer (TWh) årlig. Den svenske storbanken SEB tror dette havvindprosjektet kan kreve investeringer på nær 80 milliarder kroner, før driftskostnader.

Den norske regjeringen har ambisjon om at det innen 2040 skal tildeles område for 30.000 megawatt (MW) havvindproduksjon. Hvis det skjer, er det stor nok kapasitet til å produsere nesten like mye strøm som hele den norske vannkraften i dag.