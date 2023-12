Den norske detaljhandelen steg med 0,4 prosent fra oktober til november. Det viser ferske, sesongjusterte tall fra varehandelsindeksen til SSB.

– Tallene viser moderat vekst i detaljhandel i november. Dette kan være forbundet med vridning av den tradisjonelle julehandelen fra desember til november, og store tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

Det var ikke bare elektronikk som dro folk til kjøpsdisken i november. Også handel med apotekvarer økte fra oktober til november, viser tallene fra SSB.

Dagligvarehandelen, som utgjør en stor del av detaljhandelen, var på sin side omtrent uendret mellom de to månedene.

– Interessant

– Det er interessant at folk flest faktisk kjøper like mye som før rentehoppene og faktisk bruker mer penger på ting nå, hvis du justerer for inflasjonen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Sjeføkonomen mener man kan tolke dagens shoppetall på to måter:

– Den positive tolkningen er at folk flest klarer seg bra og har muligheten til å opprettholde det samme forbruket som før.

– Den negative tolkningen er at folk ikke forstår alvoret og bruker mer penger enn de er klar over. Det siste tror jeg er lite sannsynlig ettersom rentehopp og dyrtid har preget nyhetsbildet lenge nå, sier Knudsen.

Oppsving i handelen

Ser man på tremånedersperioden september til november, var det imidlertid en nedgang i detaljhandelen på 0,4 prosent, sammenlignet med de tre foregående månedene.

Gjennom sensommeren og høsten falt detaljhandelen flere måneder på rad, før den fikk seg et oppsving igjen i oktober.

Norges Bank har gjennom både dette året og fjoråret hevet renten betydelig i håp om å bremse prisveksten her i landet.

Rentehevinger

Utviklingen i hvor mye nordmenn detaljhandler over tid, kan gi en pekepinn på om sentralbanken har lykkes med å kjøle ned økonomien, og dermed gjøre noe med den høye prisveksten.

I desember satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,5 prosent. Banken kommer med sin neste rentebeslutning 25. januar.

Svak økning i eurosonen

Tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, viser at landene i eurosonen samlet hadde en oppgang på 0,1 prosent i sesongjustert detaljhandel fra september til oktober.

Sverige hadde på sin side en oppgang på 1,6 prosent i oktober, mens Danmark hadde en oppgang på 0,8 prosent. Til sammenligning var økningen i detaljhandelen i Norge på 0,6 prosent i oktober.