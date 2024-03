8. februar publiserte E24 en artikkel om at Norsk Industri leide et eksklusivt jaktområde og hytte på Dargesjå på Hardangervidda.

9. februar opplyste Norsk Industri at kostnadene for Lier-Hansens relasjonsbygging fra 2015 til 2023 summerer seg til 18,2 millioner kroner.

13. februar meldte Norsk Industri at de hadde fått nye opplysninger om saken, og at deres revisor PwC ville sette i gang en utvidet undersøkelse.

16. februar sendte advokatene til Lier-Hansen brev til Økokrim og ba dem vurdere etterforskning. Advokatene begrunnet dette med at Lier-Hansen ikke hadde tillit til prosessen Norsk Industri satte i gang med eget revisjonsselskap.

19. februar satte Norsk Industri egne undersøkelser på pause etter et møte hos Økokrim. De oppga at de ville vente og se hva Økokrim ville foreta seg.

19. februar skrev E24 at Norsk Industri også har vært fast leietager i en ettertraktet lakseelv i Trøndelag.

22. februar skrev E24 at Norsk Industri var leietager på enda et jaktterreng med tilhørende hytter.

6. mars skrev E24 at Norsk Industri betalte fakturaer for sjøfly mens Stein Lier-Hansen tok betalt av hyttenabo for de samme turene. Lier-Hansen ville ikke svare på om han overførte pengene til Norsk Industri.