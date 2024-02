Noen minutter etter åpning på Oslo Børs er Norse-aksjen kraftig ned med rundt 17 prosent.

Flyselskapet Norse Atlantic har lagt frem rapporten for perioden oktober-desember. Her er et knippe viktige tall:

Resultat før skatt var minus 64 millioner dollar (rundt 680 millioner kroner) i kvartalet, mot minus 67 millioner dollar på samme tid året før

Driftsresultatet var minus 57 millioner dollar, mot minus 59 millioner

Inntektene var 94,8 millioner dollar, mot 46 millioner

I kassen lå det 55 millioner dollar (rundt 580 millioner kroner) i kontanter og lignende ved utgangen av året

Vinteren er vanligvis tøff for flyselskaper, en tid der de tærer på opptjente midler fra sommersesongen.

Gründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen påpeker at fjerde kvartal markerer at Norse har gjennomført sitt første år i full drift. Han sier Norse har lært av 2023 og at selskapet vil bruke disse lærdommene når det planlegger vinter- og sommersesongene i 2024.

– Blant prioriteringene vil være omhyggelige rutevalg, fange opp potensial i billettpriser, økende fyllingsgrad og å utvikle forretningsmuligheter med varefrakt- og chartervirksomhet. Selskapet vil også gradvis utvikle sine sesongbaserte strategier, ettersom fokus i løpet av vintersesongen vil snu mer og mer mot å forfølge muligheter i chartermarkedet, som et supplement til egne rutefly, sier Larsen i en uttalelse.

For 2023 som helhet var resultat før skatt på minus 169 millioner dollar (rundt 1,8 milliarder kroner), driftsresultat var minus 135 millioner dollar og inntektene var 439 millioner dollar.

Administrerende direktør Bjørn Tore Larsen sier at Norse har lært av 2023. Foto: NTB

Spenning om kassen

På forhånd har det vært knyttet spenning til om og eventuelt hvor mye penger Norse Atlantic brente i fjerde kvartal.

Kontantbeholdningen gikk opp fra forrige periode, i tredje kvartal, da selskapet hadde knappe 43 millioner dollar i kontanter og lignende.

Selskapet fikk påfyll i kassen i løpet av kvartalet, da det hentet flere hundre millioner kroner i friske penger fra investorer. Dette var imidlertid med på å tynge aksjekursen, som falt kraftig i perioden.

Sammenlignet med tilsvarende kvartal året før gikk kontantbeholdningen ned fra 70 millioner dollar.

Av kontantbeholdningen ved utgangen av fjoråret, var nær 16 millioner dollar bundet opp. Det betyr at frie kontanter («free cashflow») var 39 millioner dollar, tilsvarende rundt 412 millioner kroner.

Strategisk arbeid fortsetter

Største aksjonær er den italienske Lauro-familien gjennom Scorpio-gruppen. De tok i fjor høst over for Larsen på toppen av aksjonærlisten.

Norse gikk for første gang i pluss i tredje kvartal. Da meldte Norse om interesse fra to flyselskaper, men det er stadig ukjent hvilke.

Selskapet hyret senere det britiske meglerhuset Seabury Securities, som skulle bistå i arbeidet med flyselskapets fremtidige strategiske retning. Norse skriver i kvartalsrapporten at dette arbeidet fortsetter.

«Flere alternativer forfølges, og i tillegg til mulige investeringer fra strategiske investorer, er også alternativer med kommersielle partnerskap av interesse. Ikke alle alternativer utelukker hverandre, og derfor kan mer enn ett initiativ potensielt lede til en endelig gjennomføring», står det i rapporten.