– Det blir dyrt å lage middag i morgen, sier Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue Insight, til E24.

Etter å ha falt fra svært høye nivåer i midten av oktober, gjør strømprisene i Sør-Norge et nytt byks inn i neste uke.

For mandag ligger prisen i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool, opp nesten 50 øre fra søndagens nivå.

Det dyreste tidspunktet på dagen blir mellom 17 og 18, da nivået er på hele 2,8 kroner kilowattimen. Det er det foreløpig høyeste nivået på timesbasis hittil i 2021.

– Prisene øker igjen fordi temperaturene har falt i løpet av helgen. Toppen rundt kl.17 er fordi folk kommer hjem fra jobb, skrur på lys og lager middag. Det er en helt naturlig ettermiddagstopp på denne tiden av året, sier Lilleholt.

ÅRSREKORD: Kunder hos strømselskapet Tibber må ut med 3,49 kroner kilowattimen mellom klokken 17 og 18 i morgen. Foto: Skjermdump

Ifølge analytikeren vil det totale prisnivået inkludert moms, nettleie og påslag til strømselskapene bli på over fire kroner kilowattimen på det høyeste.

Kunder hos Tibber vil få en pris på 3,49 kroner kilowattimen mellom klokken 17 og 18 i morgen, ifølge strømselskapets egen app. I tillegg kommer altså nettleie og ulike avgifter.

– Og vi er fortsatt bare i midten av november. Jeg er temmelig sikker på at vi ikke har sett de siste rekordene i år, sier Lilleholt.

Kaldere vær

Flere eksperter har forklart årets høye strømpriser i Norge med en kombinasjon av tørt vær og høye priser i Europa.

Bakgrunnen for de høye strømprisene i Europa er i tur at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy, med høye kullpriser, gasspriser på rekordnivå og CO₂-priser som har steget videre til rekordnivåer på over 60 euro per tonn.

At strømprisene i Norge nå stiger inn i neste uke, skyldes helt naturlige svingninger som følge av knappe ressurser på de kaldeste dagene, ifølge Lilleholt.

FORVENTER FLERE REKORDER: Volue-analytiker Tor Reier Lilleholt. Foto: Volue

– Når man allerede benytter seg av all tilgjengelig kapasitet, så får det store utslag når temperaturene begynner å falle, slik de har gjort i løpet av helgen, sier analytikeren.

Tror det snur allerede på tirsdag

– Slike endringer slår først ut i prisene etter helgen, når samfunnet kommer i gang igjen og strømforbruket stiger. Mandag får vi en dipp både i temperatur og vindmengde, men jeg tror prisene faller igjen allerede på tirsdag. Da er det meldt varmere vær og mer vind, sier Lilleholt.

Morgendagens toppnivå til tross, snittprisen for hele dagen på 1,23 kroner kilowattimen ligger en god del under rekordnivået på 1,46 kroner som ble registrert 19. oktober i år.

Samtidig opprettholdes den enorme prisdifferansen mellom landsdelene, som følge av bedre magasinfylling lenger nord, og begrenset nettkapasitet sørover.

For Midt- og Nord-Norge er prisen mandag på 21,3 øre kilowattimen utenom nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene.