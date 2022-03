Krigen i Ukraina bidrar til historisk prishopp for nikkel, som blant annet brukes til produksjon av elbilbatterier. – En viss bismak når man vet årsaken, sier sjefen for Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

Bekymringer om at forsyninger skal bli forstyrret har ført til ekstreme svingninger i råvaremarkedene.

Nikkelprisen har steget mer enn 100 prosent tirsdag etter voldsom oppgang fra starten av uken. Prisen har nådd «all time high» over 100.000 dollar per tonn i løpet av dagen.

Oppgangen er den mest ekstraordinære i historien til metallbørsen i London (LME), skriver Financial Times.

Ifølge flere medier kommer oppgangen med en såkalt «short-skvis», som betyr at spekulanter som har veddet på prisnedgang sliter med å komme seg ut av posisjonene sine.

Den 145 år gamle metallbørsen «London Metal Exchange» melder at den stenger nikkel-handelen midlertidig etter «enestående økninger over natten». Det er første gang i børsens historie at nikkelhandelen stanses.

Metallbørsen viser til krigen i Ukraina.

«Det er åpenbart at denne har rammet nikkelmarkedet spesielt, og gitt prissvingningene i asiatisk handel denne morgenen, har LME tatt denne beslutningen av ordinære markedsårsaker», står det i meldingen.

Russland produserer 17 prosent av verdens høykvalitetsnikkel, ifølge Bloomberg.

Produserer i Kristiansand

Nils Gunnar Gjelsten er sjef for Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Han sier det er hyggelig at nikkelprisen stiger.

– Men det er en viss bismak når man vet hva som er årsaken, sier Gjelsten til E24.

Nils Gunnar Gjelsten er sjef for Glencore Nikkelverk Foto: Anders Martinsen

Selskapet er eid den sveitsiske råvarekjempen Glencore. Nikkelverket har kapasitet til å produsere rundt 93.000 tonn nikkel i året.

For nikkelindustrien er det en fordel med høyere priser, ettersom det gir høyere inntekter på salget.

Inntektene til nikkelverket kommer fra å raffinere råstoff til ferdig metall. Råstoffet får nikkelverket i hovedsak fra eierens gruver i Canada.

Høyere priser på nikkel kan komplisere det grønne skiftet. Nikkel brukes i batterier til elbiler, og høyere nikkelpriser kan gi dyrere batterier.

– Det er en veldig uheldig spiral vi er vitne til. Inflasjonen øker, og vi kan stå i fare for å få en økonomisk stagnasjon. Det vil påvirke de fleste sektorer, og det er få vinnere i et slikt scenario, sier Gjelsten.

Nikkelverket i Kristiansand er det største nikkeraffineriet i den vestlige verden, ifølge egne nettsider. Foto: Glencore Kristiansand

– Helt gal

Denne uken alene er prisen opp 72.000 dollar per tonn.

Til sammenligning har metallet de siste fem årene steget rundt 11.000 dollar per tonn.

– Den har blitt helt gal. Oppgangen gjenspeiler ikke fundamentale faktorer i bransjen, sier tradingsjef Jiang Hang ved Yonggang Resources ifølge Bloomberg.

Hang mener handelssystemet på metallbørsen i London er ute av kontroll og at det kreves grep fra myndighetene. Hvis ikke, vil prisoppgangen smitte over til andre metaller, ifølge tradingsjefen.

Metallbørsen i London har sett seg nødt til å ta grep som følge av lite på lager av såkalt uedle metaller. Mandag gikk metallbørsen det uvanlige steget å utsette leveranser på alle sine hovedkontrakter, inkludert nikkel.

Nikkel hadde allerede steget mye før Russlands invasjon av Ukraina, som har skapt frykt for råvaremangel.