Prisen for en kilowattime blir søndag i snitt på 1,88 kroner i Sørøst-, Sørvest og Vest-Norge, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Den er på sitt aller høyeste søndag kveld mellom 21 og 22 med en kostnad på 1,92 kroner per kilowattime. Minsteprisen vil ligge på 1,84 kroner per kilowattime, og den inntreffer mellom klokken 02 og 03 på natten.

I Nord- og Midt-Norge vil prisene fortsatt holde seg lave. Snittprisen for strøm vil her ligge på 0,13 kroner kilowattimen.

Fredag nådde strømprisen årets foreløpig høyeste nivå i Sør-Norge, da den bikket to kroner kilowattimen.

Lørdag er den noe lavere, på 1,82 kroner kilowattimen.

– Frykt og usikkerhet

Krigen i Ukraina har bidratt til høyere gass- og kullpriser, noe som påvirker strømprisene.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sa til E24 torsdag at krigen ligger bak det høye prisnivået i det sørlige Norge.

– Det er ingenting annet. Det er frykt, usikkerhet og risikopremie i fuelmarkedene, sa Lilleholt.

– Det er mye spekulativt på hva som skal skje i fremtiden, og at det skal bli en energikrise hvis det blir for små leveranser av gass og kull fra Russland, la han til.

Han påpekte også at kaldere vær og lite vind bidrar til at prisene har steget de siste dagene. Samtidig antok han at prisene vil fortsette å holde seg høye fremover, og at snittprisen trolig vil ligge rundt 1,50 kroner per kilowattime neste uke.