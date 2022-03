KRISTIANSAND: – Akkurat nå holder vi på med kaier i Horten og Moss, til Askos egen trailerferje over Oslofjorden. Pluss at vi bygger ny rådhusbrygge i Oslo. Vi har simpelthen blitt en totalleverandør av havneanlegg med grunnarbeider, sjøarbeider og betongarbeider - prosjekter der det er mye å tenke på.

Det forteller en tydelig engasjert Bernt Olav Holen, daglig leder for Repstad Anlegg AS med kontor i Høllen Vest og verksted i Mandal.

Etter et eierskifte i to etapper har maskinentreprenørselskapet satset enda mer målbevisst på infrastrukturjobber, og da særlig kaianlegg. Oppkjøp av Agder Marine AS i Mandal og Viken Sjøtjeneste AS i Sandefjord i 2021er blant utslagene av satsingen.

– Mye av det skjer på Østlandet, men heldigvis har vi flinke folk som også er villige til å flytte på seg, bemerker Holen.

Eierskiftet betyr for øvrig at styreleder Lars Gunnar Andersen nå eier 35 prosent, Bernt Olav Holen selv har 30 prosent, det samme har Christian Skodde, mens Rolf Stig Prestvold har de siste fem prosentene. Den tidligere eieren Arnstein Repstad er følgelig helt ute.

Solid framgang

Når det gjelder nevnte 2021, er imidlertid den sterke omsetnings- og resultatveksten mest påfallende. Inntektene steg med 60 prosent, overskuddet før skatt tredoblet seg. For hver hundrelapp inn, lå 8,50 kroner igjen på bunnlinja. Det er sterkt i bransjen.

Bernt Olav Holen er daglig leder og 30 prosent eier hos Repstad Anlegg i Høllen Vest. Foto: Rune Øidne Reinertsen

– Veldig fornøyd med tallene, både for selve Repstad Anlegg og for de tre datterselskapene. Så er det jo sånn at verdiskapingen skjer ute på prosjektene. Min jobb er enkel med gode folk! erklærer Holen.

Mens eierne Andersen, Skodde og Prestvold har etter hvert lang bakgrunn fra bransjen, kom Holen selv inn for drøye to år siden, etter 12 år hos MHWirth.

– Der var det bra og jeg savner gode kolleger, men det var også en personlig opptur å lære en ny bransje og nye kolleger å kjenne, bemerker den NTNU-utdannede maskinteknikk-sivilingeniøren på uforfalsket mandalsdialekt.

Mye å gjøre

– 2022 og framover?

– I vår bransje er vinteren den mest krevende perioden, men hele dette året har vi hatt full produksjon, og vel så det. AS Norge bruker mye penger på vei og annen infrastruktur for tiden, også i Agder. Og så venter vi oss mye av det som skjer med Morrow Batteries i Arendal. Faktisk har vi kjøpt ei nabotomt på noen hundre mål; vi regner med at mange underleverandører vil ønske å etablere seg nærme selve fabrikken, svarer Bernt Olav Holen.

– Hva med energiprisene, og da særlig på diesel?

– Det merker vi godt, og diesel er en viktig innsatsfaktor for oss.

PS: I tillegg til de 100 ansatte i Repstad Anlegg, kommer cirka 45 i tre datterselskaper.