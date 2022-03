En tilfeldig sammensatt handlekurv med dagligvarer, utvalgt av E24, har på seks uker økt 11 prosent i pris hos netthandelsaktøren Oda.

Handlekurven består av isbergsalat, avokado, brød, melk, kyllingfilet, laksefilet, gulost, jordbærsyltetøy, spagetti, kaffe, øl og oppvaskmiddel. Totalpris den 31. januar var 656,4 kroner.

Seks uker senere er prisen 731,45 kroner. Det tilsvarer en oppgang på 11,4 prosent.

Det er spesielt to produkter i handlekurven som drar opp prisen:

900 gram kyllingfilet fra Ytterøy og én kilo gulost fra Synnøve Finden.

Førstnevnte har økt 43 prosent i pris, sistnevnte 16,7 prosent. Flere av de andre varene er billigere nå enn i slutten av januar, om enn marginalt.

Peker på konkurransen

Hverken kyllingfileten eller gulosten var på tilbud hos Oda da januarprisen ble hentet inn.

Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Oda, forklarer at det er konkurransen som fører til de store prisforskjellene på disse to produktene.

– Synnøve gulost er en vare hvor det lenge har vært kraftig prispress, med priser helt ned til 69 kroner per kilo. Noen av våre konkurrenter har i det siste også hatt tilbud på denne varen, og da har vi fulgt prisen ned. Går vi derimot ett år tilbake i tid, var prisen 89,9 kroner per kilo.

Matvareprisene stiger, også hos Oda. Foto: ANNE VALEUR / Oda

– Det samme gjelder for Kylling Naturell fra Ytterøy. Her skal vi ikke lenger tilbake enn til årsskiftet, så var prisen 126,8 kroner.

Det er én krone mer enn i dagens handlekurv.

Økende råvarepriser

På toppen av konkurransen med andre kjeder, spiller prisutvikling fra leverandørene inn, påpeker Tor Erik Aag.

Dagligvarekjedenes leverandører har i utgangspunktet mulighet til å foreta prisjusteringer to ganger i året – 1. februar og 1. juli.

– Mange av de store leverandørene varslet betydelige prisøkninger 1. februar på grunn av makroøkonomien. Det betyr altså prisen for råvarer, transport, energi og emballasje, blant annet, forklarte kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen til E24 i forrige uke.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Foto: Hanna Kristin Hjardar / E24

Foranledningen var ferske månedlige inflasjonstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Prisøkningen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer var den største på mange tiår.

Rømmerud uttalte at Norgesgruppen forhandler hardt med leverandørene for å holde prisveksten nede, men at dyrere råvarer gjør at det blir et betydelig press fra leverandørene om økte priser.

Mindre økning hos Meny

Samtidig som E24 hentet inn matvarepriser hos Oda, gjorde vi det samme i nettbutikken til Meny.

Handlekurven inneholdt samme type varer, men ikke utelukkende identiske produkter.

I stedet for gulost fra Synnøve Finden var det Jarlsberg-ost fra Tine, eksempelvis.

Denne handlekurven kostet 31. januar 736 kroner. Seks uker senere var prisen 754,4 kroner. Det tilsvarer en økning på 2,5 prosent.

Den største prisøkningen er på 400 gram jordbærsyltetøy fra Nora – 21,3 prosent opp.

Venter videre prisoppgang

Dagligvareekspert Erik Fagerlid venter at matvareprisene kommer til å fortsette å øke, først og fremst råvarebaserte produkter.

– Det gjelder mel, kakao, sukker og soya, blant annet. Når leverandørene uttaler seg om råvaresituasjonen nå, legger jeg til grunn at det er faktabasert. Så er spørsmålet hvordan man skal forholde seg til dette som forbruker. Det er ikke sikkert man skal akseptere at alt blir 20 prosent dyrere.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid. Foto: Privat

I tillegg til dyrere råvarer, spiller ting som pris på emballasje og frakt inn, sier Fagerlid.

Begge deler er med på å presse opp prisene, nå sist ved at transporten blir dyrere som følge av høy bensinpris.

Antar at klausul kan brukes nå

Spørsmålet er hvor mye prisene kommer til å stige videre i år.

I hovedavtalen mellom butikkene og forhandlerne, er det altså to datoer for prisjusteringer. Samtidig inneholder avtalene klausuler som gir forhandlerne mulighet til å påberope behov for prisjusteringer utenom dette, som følge av ekstraordinære forhold.

– Jeg er ikke jurist, men jeg tenker at situasjonen nå er så spesiell at disse klausulene må kunne brukes, sier Erik Fagerlid.

Men like heftig månedlig prisvekst som i februar, tror han vi slipper i tiden som kommer.

– Slike kurver går som regel veldig opp i starten før de flater ut, basert på en forventning om hvor lenge unntakstilstanden skal vare. I markedet er naturlig nok bekymringen umiddelbart stor, men prisene vil nok ikke fortsette å øke like mye – under en forutsetning av at vi får tak i hvete med mer som normalt.

Ukraina er kjent som «Europas kornkammer». Landet er verdens femte største produsent av korn.