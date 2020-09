Konkurransetilsynet tillater fusjon mellom Gresvig og Sport 1

Konkurransetilsynet gir grønt lys til fusjonen mellom Gresvig og Sport 1. Aktørene er landets nest største selgere av sportsutstyr.

Konkurransetilsynet tillater fusjonen mellom Gresvig (Intersport, G-Sport og G-Max) og Sport 1. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

– Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at en sammenslåing av Gresvig og Sport1 ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Tilsynet varslet 21. august at det kunne bli aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen, men orienterte Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS tirsdag om at sammenslutningen tillates.

Beslutningen kommer etter at tilsynet har mottatt partenes tilsvar, så vel som å ha innhentet og mottatt ytterligere informasjon i saken.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt nye vurderinger og har kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Disse vurderingene knytter seg blant annet til tilsynets vurderinger av alternativet til en fusjon, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.