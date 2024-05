Saken oppdateres...

Flyselskapet Norse Atlantic, som satser på langdistanseflyvninger over Atlanteren, har lagt frem tall for januar, februar og mars.

Vinteren er ofte tøff for flyselskaper, som da må tære på penger opptjent om sommeren.

Flyselskapet har tapt milliardbeløp siden oppstart i 2021.

Da selskapet la frem fjorårsrapporten, varslet det et regnskapsmessig tap også i første kvartal av 2024. Spørsmålet har vært hvor stort tapet ble.

Nå er det klart at resultat før skatt endte på minus 62,8 millioner dollar i årets første kvartal. Beløpet tilsvarer 680 millioner kroner, med dagens valutakurs.

Til sammenligning var tapet på tilsvarende tidspunkt i fjor på 70,9 millioner dollar før skatt.

– Første kvartal har vist viktig forbedring på alle måltall, sammenlignet med første kvartal i fjor, sier toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen i en uttalelse.

Driftsresultatet (ebitdar) var minus 27,4 millioner dollar, mot minus 32,9 millioner dollar.

Totale inntekter gikk på sin side opp til 78,2 fra 39,8 millioner dollar.

Norse hadde 33,2 millioner dollar i kassen ved utgangen av mars i år. Beløpet tilsvarer omtrent 350 millioner kroner.

Selskapet sikret i april et aksjonærlån av Bjørn Tore Larsen og Scorpio på inntil 20 millioner dollar, tilsvarende rundt 215 millioner kroner. Lånet ble tatt opp for å bidra til at selskapet har kontanter tilgjengelig frem til den mer innbringende sommersesongen.