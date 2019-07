Schibsted-gruppen passerte én milliard i brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat økte til 1.060 millioner kroner, fra 895 millioner kroner i andre kvartal 2018, ifølge selskapets resultatrapport.

Uten Adevinta, som er Schibsteds internasjonale rubrikksider utenom Norden, endte driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 557 millioner kroner, mot 518 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet i kvartalsrapporten gjør at konsernsjef Kristin Skogen Lund slår fast at selskapet er på rett finansiell kurs.

Vekst på nett

– Nyhetsmediene gjorde det godt i et krevende marked i løpet av årets andre kvartal. Nettabonnement fortsatte å vokse, og god kostnadskontroll resulterte i forbedret driftsmargin, sier Skogen Lund.

Konsernsjefen fremhever at Aftonbladet er selskapets største utfordring på grunn av sviktende annonseinntekter fra hovedsakelig spillbransjen som følge av innstramninger i lovverket. Den svenske avisens driftsinntekter falt med 15 prosent fra 434 millioner kroner i andre kvartal 2018, til 367 millioner kroner i 2019.

I Norge økte VGs driftsinntekter med 2 prosent fra 459 millioner kroner i 2018 til 468 millioner kroner i 2019. I løpet av årets andre kvartal passerte avisen 185.000 nettabonnenter. Totalt var veksten på 25 prosent.

Skuffet analytikerne

Også forbrukslånstjenesten Lendo rammes av lovreguleringer. I Norge har regjeringen innført en rekke innstramninger for bransjen, noe som førte til at Lendo leverte et svakere resultat med en nedgang på 3 millioner kroner. Nedgangen fra 208 millioner i 2018 til 205 millioner kroner i år, er samlede driftsinntekter i både Sverige, Norge og Finland, men skyldes hovedsakelig mindre omsetning i Norge. Konsernsjefen mener at innstramningene vil gi et sunnere marked på sikt, men forventer mindre inntjening i tiden som kommer.

Omsetningen for Schibsted er imidlertid lavere enn analytikerne forventet, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge TDN Direkt forventet analytikerne både større omsetning og et bedre resultat før skatt.