Atle Tjelflaat (t.v.) og Abdolbast Moadal deler frustrasjonen: Hvorfor er det så vanskelig for innvandrere å få åpnet en bankkonto hvis de vil etablere et aksjeselskap og skape sin egen arbeidsplass? «Jeg liker å jobbe, vil integreres og ønsker ikke å måtte be om hjelp», sier Moadal. Foto: Kristin Ellefsen