Kruse Smith-sjef: – Balansert boligmarked hvor man får mye for pengene

Kristiansand trenger 500 nye boliger hvert år for å holde unna for befolkningsveksten, ifølge Kruse Smiths boligsjef. At markedet er i balanse, og at man får mye for pengene, skyldes nettopp en passe stor tilvekst av nye boliger.