Stabil renteutvikling for usikret gjeld

Renten på boliglån og forbrukslån går nedover, mens nivået for gjeld tatt opp ved bruk av kredittkort viser en stabil trend, ifølge Gjeldsregisteret.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Kredittkortrentene viser en stabil trend. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NTB

Ifølge Finansavisen viser tall at gjennomsnittsrenten på kredittkortbruk er opp nesten 2 prosentpoeng – fra 18 til 19,7 prosent i juli sammenlignet med januar i år.

Gjeldsregisteret opplyser i en pressemelding at endringen fra årets første måneder til gjennomsnittet for juni og juli skyldes at det tidligere var en underrapportering. Gjeldsregisteret understreker at renteutviklingen for usikret gjeld er stabil.

For forbrukslån er gjennomsnittsrenten nå 14,3 prosent. Dette er ned et halvt prosentpoeng fra januar.

Så langt i år har usikret gjeld falt med 7 prosent, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) og Gjeldsregisteret (Evry).