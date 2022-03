Prisøkningene går over stokk og stein innen alt som har med byggerier å gjøre, og uforutsigbarheten er plagsom. Men faktisk frykter Næringsforeningens medlemsbedrifter lønnsoppgjøret enda mer.

KRISTIANSAND: – For oss private aktører som bygger nærings- og boligbygg, nærmer det seg å trykke på pauseknappen, sukker Mona Mortensen i Consto Sør AS.

Selskapet hun er daglig leder for, er en «management-bedrift» med 34 ansatte. Når kontrakter tegnes og byggeoppdrag skal utføres, kjøpes tjenester i fag som eksempelvis betong og stålmontering.

Men nå strømmer store kostnadsøkninger på fra alle kanter, akkompagnert av stadig større uforutsigbarhet.

– La oss si at vi skal bygge et kompleks med 100 leiligheter. For at byggherre skal få solgt det banken krever før spaden settes i jorda - det kan være opptil 60–70 prosent av boenhetene - må prisene være faste. I dagens situasjon er det simpelthen ikke mulig, fastslår Mortensen.

Energi, materialer, lønn

Hun tar det fra en kant.

– Energiprisene har gått til himmels. I vårt tilfelle handler det særlig om diesel og strøm. Og ettersom alle materialer må transporteres, gjør energiprisene også materialer dyrere. Når stålimporten fra Russland og Ukraina faller bort grunnet sanksjoner, og store stålverk i andre land simpelthen stenger grunnet energikostnadene, så blir ikke spørsmålet «hva koster det?», men også «får du levert?»

– På toppen av det hele rammes betongproduksjonen av både energipriser og en statlig CO2-avgift som skal trekke i retning av det grønne skiftet. Vel og bra, isolert sett, men nå vet vi ikke lenger hva som rammer oss fra hvilken kant!

– Hva med lønnskostnader?

– Å, lønnsoppgjøret bør absolutt ikke bli dyrt, for i så fall vet vi at det ikke kan reverseres i ettertid. Vi får heller akseptere litt mindre kjøpekraft i dette velstående landet!

Her, på dette arkivbildet fra 2018, er Paul Todousz i sving hos Elementsør. Det han holder på med, involverer store mengder betong og stål - to råvarer som brått er blitt mye dyrere. Foto: Kristin Ellefsen (arkiv)

Indeksregulering

Tilbake til problematikken fastpriskontrakter.

– Det offentlige burde være raske til å snu på rutinene og ikke kreve fastpris i anbudskonkurranser. Hvis vi deltar og legger inn et forbehold for prisøkninger, så ryker vi rett ut! konstaterer Mona Mortensen.

Det hun ønsker seg, er en prisregulering, helst i henhold til bransjens egen «boligblokkindeks».

– Det ville fjerne prisrisikoen for oss, samtidig som det ville ivareta konkurransen. Indeksen er den samme for alle, bemerker hun.

Og har et avsluttende hjertesukk om uforutsigbarhet.

– Får tre kinesere virus, stenges hele byer og regioner og vi får ikke ut varer vi er avhengige av.

På dette arkivbildet, tatt sent i 2020, står daglig leder Christian Berthelsen i Elementsør AS t.v. Kurt Jahnsson er salgs- og markedssjef, nå som da. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Finér og sement

Christian Berthelsen, daglig leder for Elementsør AS med sine nesten 70 ansatte i Lohnelier, er ikke mindre frustrert enn Mona Mortensen.

– Finér, som vi bruker mye av når vi støper trapper og andre elementer i betong, kostet 127 kroner per kvadratmeter for ikke lenge siden. Nå er prisen 350 kroner, innleder han.

Sement er minst like viktig.

– Vi bruker sement til å lage betong. Norcems to fabrikker i Norge har i sum en markedsandel på 70 prosent. Nå har Norcem gitt beskjed om at begge stenges fordi ukrainerne som skulle vedlikeholde dem, må slåss. Noe lager har Norcem ikke, så nå blir det å skaffe sement fra andre steder i Europa. Tenk på hva det bil bety for prisene! sier en oppgitt Berthelsen.

Og stål

Stål er nok et smertensbarn.

– Store mengder fra Russland og Ukraina faller bort, samtidig som vesteuropeisk produksjon, basert på skrapstål, reduseres grunnet transportkostnader og et globalt logistikksystem som fortsatt er i ubalanse etter pandemien.

Han oppsummerer:

– Det blåser nordavind fra alle kanter.

Prisforbehold

– Inngår dere også fastpriskontrakter?

– De siste halvannet årene har vi klart å tegne fastpriskontrakter med forbehold for prisøkninger. I motsatt fall tror jeg vi hadde måttet stenge ned. Det gode, midt oppi alt dette, er for øvrig at hele elementbransjen er utsolgt til langt inn i 2023. Det skal imidlertid produseres; vi har leveranseforpliktelser som kan bli vanskelige å overholde om vi ikke får materialer.

Roar Vigeland Osmundsen er næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. «Vi er på vei inn i en perfekt økonomisk storm som slår veldig ut», kommenterer han. Foto: Jacob J. Buchard (arkiv)

Lønnsoppgjøret aller viktigst

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har spurt medlemsbedriftene om hva de frykter mest i dagens turbulente økonomi.

Med bakgrunn i 150 innkomne svar konstaterer næringspolitisk leder Roar Vigeland Osmundsen at det ikke er energi- og materialpriser, men lønnsoppgjøret som så smått er i gang.

71,2 prosent av de spurte er nemlig enige eller svært enige i påstanden «Vi frykter et kostbart lønnsoppgjør på grunn av den høye inflasjonen i 2021.»

Når det gjelder strømprisene, svarer 54,9 prosent at de er enige eller svært enige i utsagnet «Hvis de høye strømprisene blir den nye normalen, får vi problemer med driftsmarginene».

Litt inn fra sidelinjen kommer også et utspill om strømstøtte: 70,6 prosent ser det som viktig eller svært viktig at «Regjeringen må finne en vei rundt EØS-reglene som gjør at den kan gi strømstøtte til næringslivet.»

– Vi er på vei inn i en perfekt økonomisk storm der råvarer som mat, stål og trevirke blir mye dyrere, og i noen tilfeller uteblir. Strøm og drivstoff blir også dyrere og man frykter et kostbart lønnsoppgjør, kommenterer Osmundsen.