Orkla kjøper Norgesplaster

Orkla Wound Care overtar 100 prosent av aksjene i Norgesplaster som har hovedsete i Vennesla.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norgesplaster i Vennesla blir nå en del av Orkla-konsernet. Foto: Reidar Kollstad

VENNESLA: – Oppkjøpet av Norgesplaster er strategisk riktig for å styrke Orklas posisjon innen sårpleie og førstehjelp, og gir oss økt tilstedeværelse i apotekkanalen, sier leder for Orkla Wound Care, Maria Lundman-Hedberg.

Selger og kjøper har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Norgesplaster som har administrasjon og produksjonsanlegg på Måneglytt i Vennesla, har 66 ansatte.

Selskapet omsatte i fjor for 170 millioner kroner.

Norgesplaster som ble etablert i 1938, har fram til nå vært et familieeid selskap. Virksomheten overtas nå av et konsern som i fjor omsatte for hele 43,6 milliarder kroner og ved årsskiftet hadde over 18.000 ansatte.