Se Røe Isaksens presse­brief om Tangen-semi­naret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen redegjorde tirsdag for sin deltakelse på Tangen-seminaret.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kalte tirsdag inn til pressebrifing for å orientere om sin rolle i saken rundt det mye omtalte USA-seminaret til påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen.

Røe Isaksen har tidligere tatt selvkritikk på at han ikke informerte bedre om at han deltok på seminaret, samt at han ikke opplyste Stortingets gaveregister om at han var påspandert under oppholdet.

Se tirsdagens pressebrifing i opptak i videovinduet øverst.