Røe Isaksen innrømmer dårlige og mangel­fulle vurde­ringer

Torbjørn Røe Isaksen (H) erkjenner at han burde stilt tydeligere spørsmål rundt Tangen-seminaret før han takket ja til invitasjon.

Røe Isaksen innrømmer dårlige og mangelfulle vurderinger i forbindelse med Tangen-seminaret i november. Foto: NTB scanpix

NTB

OSLO: Han står fast ved at det var relevant for ham som næringsminister å delta, men erkjenner at han burde stilt flere spørsmål rundt det påkostede seminaret i Philadelphia i november 2019.

– Dette var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller og på svært forskjellige premisser: Noen som personlige venner, noen som forretningsforbindelser, noen som foredragsholdere og noen i egenskap av sine posisjoner, sa Røe Isaksen da han innkalte til pressebrifing tirsdag.

– Jeg fokuserte på at dette var en konferanse, men burde sett tidligere at noen av deltakerne var der som privatpersoner og venner. Det skaper uklarhet om arrangementet og fører til betimelige spørsmål i ettertid, sa han.

Erkjenner dårlige vurderinger

Røe Isaksen understreket at det ikke var snakk om en privat invitasjon. Han er ikke venn av Nicolai Tangen og har ikke hatt noen rolle i å ansette Tangen som ny sjef for oljefondet.

– Samtidig ser jeg også at jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle og må ta selvkritikk for det – selv om det var vurderinger som jeg den gang mente sto seg, sa han.

Røe Isaksen har tidligere erkjent at han kunne vært mer åpen om at han skulle delta på seminaret. Nå utdyper han:

– Jeg burde ha vært ekstra nøye med åpenhet fra min side. Jeg burde ha forsikret meg om at konferansen sto i den offentliggjorte kalenderen for besøket i USA, ikke bare i min kalender.

I tillegg har han erkjent at han skulle meldt inn til Stortingets såkalte gaveregister at han ble påspandert under oppholdet.

– Jeg har ikke meldt inn noe av dette som en gave fordi det ikke er et gaveelement her for min del. Som sagt er jeg ikke venn av Tangen og jeg var på tjenestereise, sa han.

Hotellet ikke betalt likevel

Tidligere har Røe Isaksen fortalt at både reise og hotell ble betalt av departementet, mens mat og drikke ble dekket av Tangen. Etter at saken ble avdekket av VG, har han bedt om å få oversendt regningen for måltidene.

Det viser seg nå at departementet likevel ikke hadde betalt for hotellet. Røe Isaksen sier han først ble oppmerksom på feilen mandag.

– Som sagt har det vært klart at departementet skal betale for hotellet, dette står også i reiseregningen min. Men ved en feil i departementet har de ikke betalt regningen. Dette ordnes det nå opp i, sa han.

Se tirsdagens pressebrifing i opptak i videovinduet øverst.