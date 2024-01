Det fremgår av tre foreløpige tilsynsrapporter fra direktoratet, hvor konklusjonen er at Læringsverkstedet har brutt barnehageloven, skriver Utdanningsnytt og Fagbladet.

Læringsverkstedet er Norges største barnehageaktør og har rundt 260 barnehager i Norge, samt virksomhet i 10 ulike land. Selskapet eies av ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby.

I 2020 valgte eierne å selge 140 barnehagebygg til det svenske selskapet SBB for 4,2 milliarder kroner.

Før de gjennomførte salget, flyttet Læringsverkstedet eiendommene ut i et eget selskap, Barnehagebo AS. Kort tid etterpå ble selskapet solgt til SBB.

Utdanningsdirektoratet mener eiendommene ble underpriset da de ble flyttet til Barnehagebo AS, og at barnehagene dermed ble tappet for egenkapital.

Direktoratet krever derfor 37 millioner kroner tilbakebetalt fra tre barnehager i Stavanger, Kristiansund og Kristiansand. Tilsynsrapportene er foreløpige, noe som betyr at saken ikke er ferdig behandlet.

Men dersom konklusjonen fra direktoratet står seg, kan Læringsverkstedet risikere milliardsmell. Dette gjelder hvis tilsynet konkluderer på lignende vis for alle de 140 barnehageeiendommene, skriver Utdanningsnytt.

Administrerende direktør Trude Sydtangen i Læringsverkstedet sier at de er helt uenige i den foreløpige konklusjonen fra direktoratet, og at de kommer til å gi kommentarer til rapportene for å belyse saken ytterligere.

– Det er innhentet ekstern verdsettelse og bytteforholdet i fisjonen er basert på virkelig verdi. Det foreligger ingen underprising av eiendommene og egenkapitalen i barnehagene er i behold, skriver Sydtangen til Utdanningsnytt.

Læringsverkstedet og ekteparet Sundbys regnskap 2022 Vis mer ↓ Morselskapet til samtlige de 260 barnehagene i Læringsverkstedet hadde et negativt resultat etter skatt i 2022, og gikk på et tap på 30,3 millioner kroner. Driftsregnskapet ga et negativt resultat på 48 millioner kroner. Året før var resultatet et tap på 45,8 millioner kroner. Selskapet har tilgjengelig egenkapital på 198,7 millioner. Ekteparet Sundby eier Læringsverkstedet gjennom selskapet Hjr Holding. Der har de en egenkapital på 40 millioner kroner. Selve konsernet har en egenkapital på 2,3 milliarder kroner.

Barnehagen det gjelder i Kristiansand, er ifølge Utdanningsnytt Læringsverkstedet Hellemyr Solkollen.