Det har gått mer enn seks uker siden Sandra Borch (Sp) trakk seg som forskning- og høyere utdanningsminister, etter avsløringen om at hun hadde hentet tekst fra andre oppgaver i sin masteroppgave.

Nå uttaler seg for første gang til mediene om saken siden pressekonferansen fredag kveld 19. januar.

– Nå skal jeg tilbake til Stortinget. Jeg kan ikke gjemme meg for alltid, sier hun til Torbjørn Røe Isaksen i E24-podkasten Stopp Verden.

Borch har overfor mange aviser og kanaler i dag fremhevet at hun ikke bevisst jukset på masteroppgaven sin, selv om hun er klar på at hun har gjort feil.

Overfor E24 beskriver hun arbeidet sitt med oppgaven som «sløvt og slurv», sier hun «sannsynligvis har klippet og limt» og at hun var veldig opptatt av å bare få den gjennomført og godkjent.

– Jeg er jo veldig tydelig i dag på at jeg ikke har jukset bevisst, men når jeg ser de tekstlikhetene som er der, så er jo det innenfor kvalifikasjonene til juks.

Hun understreker samtidig at det nå er UiT som skal ta en avgjørelse om oppgaven.

Satt ned i karakter

19. januar skrev E24 at en rekke passasjer i Borchs masteroppgave i jus var identiske med andre studentoppgaver. Under en pressekonferanse samme kveld innrømte Borch at hun hadde hentet tekst fra andre studenters oppgaver, og varslet at hun ville gå av som statsråd.

Hun sier i dag at hun aldri tenkte over at masteroppgaven skulle bli et problem før hun fikk se tekstlikhetene den dagen. Hverken når hun ble statsråd første gang, når hun byttet over til forsknings- og utdanningsminister eller når hun jobbet med fuskesakene mot studenter som har vært oppe den siste tiden.

– Overhodet ikke. Når jeg ble forelagt tekstlikhetene, så var jeg jo sikkert like overrasket som mange andre.

Fredagen hun gikk av ringte hun til UiT mens hun satt på Statsministerens kontor for å finne ut om det ble gjennomført plagiatkontroll av oppgaven da den ble levert i 2014.

– Det fikk jeg bekreftet at det var, og at mange av de tekstlikhetene som ble funnet i 2024 også var funnet i 2014. Man valgte å ikke melde det som fusk, men jeg ble satt ganske kraftig ned i karakter.

Borch sier hun ikke var klar over det før hun tok kontakt med UiT, fordi hun ikke ba om å få begrunnelsen da hun fikk karakteren.

Venter på avgjørelse

Eksstatsråden er fremdeles helt klart på at det var riktig å gå av som følge av saken, og at det tok henne mindre enn fem minutter å konkludere med at hun skulle trekke seg.

– Nå skal universitetet ta en avgjørelse rundt min oppgave i midten av mars, håper jeg. Så skal jeg ta konsekvensene av det Universitetet i Tromsø bestemmer seg for, sier Borch.

Hun er forberedt på at det da blir en ny runde i media når den avgjørelsen kommer.

Fremtiden utover det er hun usikker på. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har åpnet for at Borch kan gjøre comeback på et senere tidspunkt.

– Nå har jeg kommet meg gjennom de seks første ukene, og nå begynner jeg å få motivasjon til å ta fatt på stortingsjobben. Jeg skal inn i justiskomiteen og ser frem til det.

– Så er det jo et og et halvt år igjen av stortingsperioden, og så skal man jo ta stilling til gjenvalg eller ikke om ikke så altfor lenge. Der er jeg i en prosess der jeg rett og slett må tenke litt over hva jeg vil med livet og fremtiden.

Tromsø og Thailand-tur

Tiden siden avgangen i januar har blant annet blitt brukt i hjembyen Tromsø, dit hun dro dagen etter pressekonferansen. Ifølge Borch var det veldig godt å komme hjem til byen.

– Jeg har aldri fått så mange støttende kommentarer som jeg har fått på gaten i Troms de siste ukene. Så har jeg også sagt at jeg er veldig lei meg for at jeg er nok en statsråd som må gå av på grunn av en personlig sak.

Det tøffest, utover å bidra til svekke tilliten til regjeringen, har ifølge Borch vært å se hvordan saken har påvirket familien og de rundt henne.

Borch har også vært på ferietur i Thailand etter avgangen.

– Turen ble bestilt to dager etter jeg gikk av som statsråd, så det var vel ikke planlagt, nei. Men det var godt å komme seg litt bort fra hverdagen.

I Thailand møtte hun tidligere Frp-statsråd Per Sandberg, noe som ble dokumentert i sosiale medier. Ifølge Borch hadde de begge tilfeldigvis sett at den andre var der på tur dit, og avtalte å møtes.

Det skal ha vært Sandberg sin idé å legge ut bildet for å se hvor lang tid det tok norske medier å plukke det opp.

– Det var ikke mange minutter. Per Sandberg er en hyggelig person. Og det synes jeg egentlig er litt fint i Norge at selv om vi er fra ulike partier, så kan man ta en øl i lag og ha det hyggelig.