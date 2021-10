Sørlendingene kommer til å handle julegaver for mer enn landsgjennomsnittet, ifølge en fersk prognose.

KRISTIANSAND: Det er NHO Service og Handel som har anslått hvordan året julehandel blir, etter at fjoråret slo alle rekorder.

I kroner og ører forventes det at sørlendingene kommer til å bruke 6,8 milliarder kroner i november og desember.

Hver innbygger i Agder ligger an til å handle for 11.598 kroner, mens snittet for Norge er 11.535 kroner.

– Restriksjonene bidro

Mens koronapandemien herjet, økte julehandelen med hele 18,5 prosent. I år forventes det at julehandelen faller tilbake med 6,5 prosent, men selv med denne tilbakegangen vil årets julehandel ligge 10,7 prosent over nivået i 2019, ifølge regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO Agder.

– Den sterke veksten i fjorårets julehandel skyldes koronarestriksjonene som ga fravær av grensehandel, stengte utesteder og restauranter, et redusert kulturtilbud, hjemmekontor og stengte grenser. Restriksjonene bidro til en kraftig vridning fra tjenester til varer, og ga en rekordsterk julehandel i fjor, skriver Høyesen i en pressemelding.

Netthandelen tar større andel

Julehandelen samlet i Norge forventes å bli på 118 milliarder kroner.

Regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO Agder Foto Kristin Ellefsen

Høye G. Høyesen skriver at Netthandelen fortsetter å ta en større del av julehandelen. I år forventes det at denne står for ti prosent av handelen totalt, den høyeste andelen noensinne.

– Dette er en trend man har sett gjennom hele pandemien der netthandelskanalen har hatt sterkere vekst enn butikkene, skriver regiondirektøren.