KRISTIANSAND: – Bruk og kast av tekstiler er en stor miljøutfordring. Vi ønsker å bidra til mer gjenbruk. Samtidig kan innsatte få meningsfull arbeidstrening, sier daglig leder Hege Nilsen i Stormberg i en pressemelding.

Mandag var det offisiell åpning av prosjektet i Halden fengsel som har fått navnet «Nåløyet». Til stede var også Knut Storberget, som i sin tid som justisminister var sentral i etableringen av Halden fengsel.

Fengselsdirektør Are Høidal i Halden fengsel mener samarbeid med næringslivet kan være med på gi de innsatte større muligheter til å lykkes etter soning.

Panteordning for klær

Stormberg har siden 2007 hatt en panteordning for klær. Årlig leverer kunder inn 12.000 plagg. Pent brukte plagg, reklamasjoner og varer med mindre produksjonsfeil blir nå sendt til Halden fengsel for vask og reparasjoner.

Foreløpig er det Stormbergs butikk i Avenyen i Sørlandsparken og et utsalg i Oslo som skal selge brukt turtøy.

– Viktig arbeidstrening

– Det er et mål at prosjektet også skal bære seg økonomisk, men det viktigste er å bidra til et mer bærekraftig samfunn og til arbeidstrening for innsatte. Det er altfor mange som faller utenfor arbeidslivet, sier kommunikasjonssjef Ida Kristine Moe til Fædrelandsvennen.

Stormberg har som mål at 25 prosent av selskapets ansatte skal være mennesker som normalt havner utenfor arbeidslivet.

– Det er to ting som er viktig å få på plass når man slipper ut. Det er bolig og jobb. Mange av dem som soner hos oss sliter med gjeld og med å skaffe seg arbeid på egenhånd. Derfor er meningsfull arbeidstrening viktig, sier fengselsdirektør Are Høidal i Halden fengsel.