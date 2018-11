Nekter flyktninger nettbank

KRISTIANSAND: Hvis du ikke har norsk eller utenlandsk pass får du ikke tilgang til bank-ID og nettbank hos Nordea. Reisebevis og utlendingspass holder ikke hos den nordiske banken, selv om Finanstilsynet går god for disse som legitimasjon.

Små hindringer

– Alle snakker om integrering. Likevel møter nye landsmenn små hindringer som gjør at de likevel ikke får bli helt som oss, sier Bjørn Hareide. Den pensjonerte politimesteren har de siste årene vært verge for en rekke mindreårige asylsøkere som har kommet til Norge.

Den unge mannen fra Somalia har ikke mulighet til å få utstedt pass fra sitt hjemland, og må vente til han blir norsk statsborger for å få pass. Det tar normalt fem til sju år. Dermed måtte han ventet minst fem år for å få nettbank hos Nordea - dersom de ikke endrer praksis.

Nordea forklarer praksisen med den tekniske løsningen de har for nettbanken sin og sier de jobber med en løsning flere kan få tilgang til.

Hadde opphold og personnummer

I vinter fylte en av guttene Bjørn Hareide har vært verge for 18 år. På samme tid fikk han innfridd sitt ønske om beskyttelse og varig opphold i Norge. Han skulle bosettes i en kommune på Vestlandet.

18-åringen hadde skaffet seg utlendingspass, reisebevis og norsk personnummer. Hareide sjekket hvilke banker som fantes i kommunen gutten skulle bo i, og fant ut at Nordea var en av dem. Dermed tok de med seg alle nødvendige dokumenter for å ordne at gutten skulle kunne ta hånd om egen økonomi, betale regninger og handle på nett.

Ble først nektet konto

Hareide sier at flyktningen først fikk høre at han ikke fikk opprette konto fordi han bare hadde utlendingspass og ikke ordinært pass.

– Jeg tillot meg å bemerke at dette ikke kunne være korrekt, hvoretter bankfunksjonæren gikk for å sjekke det ut med kolleger. Han kom straks tilbake og meddelte at vedkommende kunne få opprette konto, men ikke med nettbank og kodebrikke, har Hareide skrevet i et brev til Nordea.

Nettbank tilhører de grunnleggende banktjenestene alle som bor i Norge i utgangspunktet har krav på.

Ifølge Finans Norge og Nordeas egne nettsider er både utlendingspass og reisebevis godkjent legitimasjon. Utlendingspass kan brukes for å reise ut og inn av Norge, men det holder ikke til å slippe inn i Nordeas nettbank.

Fakta: Dette skal til for å få konto Ifølge Finans Norge skal de grunnleggende banktjenestene være tilgjengelige for alle som bor i Norge, uavhengig av statsborgerskap. Grunnleggende banktjenester er bankonto, bankkort og nettbank begrenset til innenlandstransaksjoner. For å bli kunde må du kunne vise gyldig identifikasjon. Norsk utlendingspass og norsk reisebevis for flyktninger er godkjente som legitimasjon av Finanstilsynet ved opprettelse av nytt kundeforhold i bank. Banken kan nekte deg banktjenester dersom du ikke har gyldig legitimasjon, dersom du ikke gir tilstrekkelig informasjon om hvorfor du ønsker å opprette bankkonto og om du tidligere har opptrådt uærlig overfor banken. KIlde: Finans Norge og Finanstilsynet

–På siden av sunn fornuft

– Med all respekt for forsiktig bank-rutine, Nordeas policy må være helt på siden av sunn fornuft. Den er respektløs overfor mennesker som har fått beskyttelse som flyktning i Norge og som skal integreres i samfunnet, sier Hareide. Han bemerker at det hadde blitt helt uholdbart om alle banker gjorde det på denne måten. Man er avhengig av nettbank for å leve selvstendig i Norge.

Svarer ikke på klager

Bjørn Hareide reagert sterkt på avslaget og sendte 29. januar brev til konserndirektør for privatmarked i Nordea. Hareide kalte avslaget diskriminerende.

Han har siden purret gjennom både kundesenteret og kundeombudet. Han fikk i sommer beklagelse på at det har tatt lang tid, men har siden ikke fått svar.

– Jobber med ny løsning

Pål Ekberg har tittelen direktør personal banking Norge i Nordea og har arbeidssted i Kristiansand. Han svarer på Fædrelandsvennens forespørsel.

Ekberg forklarer at man kan opprette konto med utlendingspass eller reisebevis. Men man kan ikke få bank-ID og nettbank.

– Bakgrunnen for dette er at vi ikke har anledning til å begrense tilgangen til tjenester i nettbanken til kun grunnleggende banktjenester, sier han. Bank-ID er identifisering på nett og vil kunne brukes til elektronisk signering av offentlige papirer. Da er kriteriene strengere for dokumentasjon kunden må fremlegge. Nettbanktilgang er kun tilgang til nettbank i egen bank.

– Det jobbes nå med å utvikle en forenklet nettbankløsning for å tilpasse oss de krav Finans Norge og Finanstilsynet har satt, legger Ekberg til.

Fikk hjelp i lokalbank

Den unge mannen har flyttet fra Kristiansand til kommunen på Vestlandet. En lokal bank hjalp med en fullverdig konto som også kan håndteres via nettbank.

Hareide har hjulpet flere andre flyktninger til å få bankkonto med nettbank i både Sparebanken Sør og DNB. Det har gått uten problemer.

Får nettbank i sørlandsbanker

De andre bankene vi har vært i kontakt med følger ikke samme praksis som Nordea.

Direktør konsernstab Rolf Søraker i Sparbanken Sør opplyser at innvandrere kan opprette kundeforhold dersom han/hun har norsk personnummer og gyldig legitimasjon. De får da konto, debetkort og nettbank/mobilbank.

Reidar Kollstad

Banksjef Kenneth Engedal i Spareskillingsbanken sier de følger regelverket som sier at alle banker skal tilby kunder grunnleggende banktjenester. Grunnleggende banktjenester defineres av Finans Norge som bankonto, bankkort og nettbank begrenset til innenlandstransaksjoner.