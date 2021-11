KRISTIANSAND: TV 2 meldte dette først mandag kveld.

Oslo politidistrikt har jobbet med Baneheia-saken siden den ble gjenåpnet i februar. Nå kommer det fram at etterforskningen har gitt nye funn.

TV 2 skriver at de får bekreftet fra flere kilder at politiet har funnet flere DNA-spor på Lena Sløgedal Paulsen, som de mener stammer fra Jan Helge Andersen.

Dette stemmer med hva Fædrelandsvennen får opplyst mandag kveld. Nye analyser av gamle prøver fra Lena Sløgedal Paulsen skal ha gitt treff på Andersens DNA-profil.

DNA-funn på kroppen

I rettssaken på starten av 2000-tallet ble Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men frikjent for medvirkning til drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

De to jentene ble funnet med hverandres klær på seg.

Opplysninger til Fædrelandsvennen er at det er gjort DNA-funn fra Andersen flere steder på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen.

Både i Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett ble Andersen trodd da han forklarte at han hadde utført drapet på den yngste jenta fordi Viggo Kristiansen truet ham til det.

Andersen ble også dømt for medvirkning til voldtekt av begge ofrene.

– Ikke funnet DNA fra Viggo

Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin sier følgende til Fædrelandsvennen:

– Det er riktig at det er funnet DNA på Lena som ikke er funnet ved tidligere analyser, og det er ikke funnet DNA fra Viggo, sier Sjødin.

Det er foretatt flere analyser av gamle prøver i den nye etterforskningen, og Sjødin bekrefter nå følgende:

– Det er ikke funnet DNA fra Viggo i nye analyser på noen av jentene.

Han sier ellers:

– Det er viktig at sannheten kommer fra og at man foretar de undersøkelsene som er nødvendige.

Konfrontert i avhør

TV 2 skriver også at Andersen skal ha blitt konfrontert med de nye funnene i et avhør tidligere i høst.

Videre skriver kanalen at de har fått opplyst at de nye funnene har dannet grobunn for en hypotese om at Andersen kan ha hatt mer befatning med Lena Sløgedal Paulsen enn hva han tidligere har forklart.

Verken Andersens advokat Svein Holden, de etterlatte familienes bistandsadvokat Håkon Brækhus eller statsadvokat Andreas Schei ønsker å kommentere TV 2s opplysninger overfor kanalen.

Når etterforskningen av saken er ferdig vil statsadvokatene gi en tilrådning til Riksadvokaten om hva som skal skje videre i Baneheia-saken.